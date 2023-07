Weißestes Weiß: Wissenschaftler entwickeln Farbe, die Oberflächen kühler macht

Von: Anna Heyers

Eine neue Farbe könnte zukünftig die Sommer angenehmer machen: Das weißeste Weiß reduziert effektiv Wärme in Gebäuden und verbessert Energieeffizienz und Komfort.

Ein neuer Durchbruch in der Welt der Farbwissenschaft hat zu der Entwicklung einer Farbe geführt, die als das „weißeste Weiß“ bekannt ist. Diese bemerkenswerte Farbe ist nicht nur ein ästhetischer Genuss, sondern hat auch das Potenzial, die Wärme in Häusern zu reduzieren. In diesem Artikel werden wir genauer darauf eingehen, wie ein weißer Anstrich mit dieser speziellen Farbe zur Verbesserung des Wärmemanagements beitragen kann.

Das „weißeste Weiß“: bahnbrechende Entwicklung in der Farbwissenschaft

Die Farbe, die als das „weißeste Weiß“ bezeichnet wird, wurde von Forschern durch die Kombination von fortschrittlichen Pigmenten und spezieller Technologie entwickelt, wie kürzlich auch von der New York Times auf Facebook geschrieben wurde.

Im Gegensatz zu herkömmlichen weißen Farben reflektiert diese Farbe das gesamte sichtbare Lichtspektrum, einschließlich der Infrarotstrahlen der Sonne. Dadurch bleibt die Oberfläche deutlich kühler als bei herkömmlichen Anstrichen, die das Sonnenlicht und die Wärme absorbieren. „Wir schätzen, dass man mit dieser Farbe auf einer Dachfläche von etwa 93 Quadratmetern eine Kühlleistung von bis zu zehn Kilowatt erzielen könnte. Das ist leistungsfähiger als die in den meisten Häusern verwendeten Klimaanlagen“, sagte Xiulin Ruan, Professor für Maschinenbau und Entwickler der Farbe, im Beitrag der New York Times.

Vorteile und Funktionsweise des „weißesten Weiß“

Die Verwendung des „weißesten Weiß“ als Anstrich für Gebäude kann eine Reihe von Vorteilen bieten, insbesondere in Gebieten mit heißem Klima oder während der Sommermonate. Durch die Reflexion des Sonnenlichts bleibt die Oberfläche kühl, und weniger Wärme wird in das Innere des Gebäudes übertragen. Auf Ventilatoren oder Klimaanlagen kann so teilweise verzichtet werden – was zu einer Verringerung des Energieverbrauchs führt. Das wissen Bewohner mediterraner Regionen schön längst, sieht man hier doch häufig weiß gestrichene oder vertünchte Häuser, die, wenn auch nicht mit dem „weißesten Weiß“ gestrichen, so damit einen sehr ähnlichen Effekt erreichen.

Gerade im Mittelmeerraum (hier: Oia auf Santorin) setzt man auf helle Töne wie Weiß als Fassadenfarbe. Dieser Farbton hilf, die Sonnenstrahlen zu reflektieren und verhindert ein übermäßiges Aufheizen des Inneren. © BE&W/Imago

Ein weiterer Vorteil: Das spezielle Weiß minimiert die Auswirkungen des sogenannten „Urban Heat Island“-Effekts (übersetzt etwa: „städtische Wärmeinsel“). Dieser tritt häufig in städtischen Gebieten auf, wo sich Hitze stauen und zu erhöhten Temperaturen führen kann. Indem Häuser mit dem „weißesten Weiß“ gestrichen werden, können sie das Sonnenlicht reflektieren und so zur Abkühlung der städtischen Umgebung beitragen.

Farbe kann Unterstützung beim Wärme-Management bieten

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das „weißeste Weiß“ nicht als einzige Lösung für das Wärmemanagement in Gebäuden infrage kommt. Es sollte als Teil eines umfassenden Ansatzes betrachtet werden, der auch effiziente Fenster- und Wandisolierung, Lüftungsstrategien und andere Methoden im Sommer umfasst.

