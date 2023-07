Bewässerung und Pflege: Wie Ihre Kübel- und Zimmerpflanzen den Sommerurlaub überleben

Mit den richtigen Vorkehrungen können Ihre Pflanzen während der Sommerferien problemlos einige Zeit alleine bleiben. Die wichtigsten Tipps zur Pflege und Bewässerung.

Sommerzeit ist Urlaubszeit! In den meisten deutschen Bundesländern beginnen in den kommenden Tagen die Schulferien und viele Familien stecken derzeit mitten in den Reisevorbereitungen. Welche Ausrüstung muss eingepackt werden und wie wird eigentlich das Wetter am Urlaubsort? Neben diesen und anderen Überlegungen stellt sich für Pflanzenliebhaber außerdem die Frage, wie ihre grünen Mitbewohner den Sommerurlaub unbeschadet überstehen werden. Glücklich können sich diejenigen mit guten Nachbarn oder Freunden schätzen, die ihre Pflanzen im Zeitraum der Abwesenheit liebevoll versorgen.

Doch nicht alle Hobbygärtner haben Unterstützung von außen sicher. Glücklicherweise gibt es einige clevere Tipps und Tricks, durch deren Anwendung Zimmerpflanzen und Balkongrün während des Urlaubs auch ohne helfende Hände ausreichend bewässert werden. Denn die geliebten Gewächse einfach eingehen zu lassen, ist für Menschen mit grünem Daumen selbstverständlich keine Option. Die gute Nachricht: Bereits simple Konstruktionen aus einfach verfügbaren Haushaltsgegenständen reichen aus, um Zimmerpalme, Drachenbaum, Aloe Vera und ihre Verwandten während des Sommerurlaubs mit allem Wichtigen zu versorgen.

Pflanzen während des Sommerurlaubs versorgen: Das ist grundsätzlich wichtig

Pflanzenliebhaber wissen: Jede Pflanze braucht unterschiedlich viel Licht und Wasser. Teilweise sind unsere grünen Freunde sogar ziemlich anspruchsvoll in ihrer Pflege, weshalb es nicht immer hilfreich ist, fremde Personen mit ihrer Versorgung zu beauftragen.

Wer sich während des Sommerurlaubs lieber selbst um seine Pflanzen kümmert, sollte bestenfalls schon einige Zeit vor der Abreise mit den Vorbereitungen in Sachen Gießen und Sonnenlicht beginnen. Testen Sie Ihre selbstgebauten Bewässerungssysteme im Vorhinein schon einmal aus, um sicherzustellen, dass wirklich alles funktioniert und Ihre Pflanzen mit der richtigen Menge Wasser versorgt werden. Außerdem können Sie die Blumenkübel einige Wochen vor dem geplanten Urlaub bereits für kurze Zeit an einen neuen Ort stellen, um abzuchecken, ob sie dort die richtige Menge Sonnenlicht abbekommen. Generell gilt: Die Pflanzen sollten während Ihrer Abwesenheit an einem hellen, aber schattigen Platz stehen. So sind sie zwar Licht ausgesetzt, trocknen jedoch bei intensiver Sonneneinstrahlung nicht aus.

Stellen Sie die Töpfe außerdem in kleinen Gruppen zusammen, da Sie sich so das Anbringen der Bewässerungskonstruktionen erleichtern. Die Pflanzen vor der Abfahrt noch einmal großzügig zu gießen wird nicht in allen Fällen empfohlen, da dies zu Staunässe und Fäulnis führen kann. Ebenso wird in vielen Fällen davon abgeraten, die Pflanzen zu düngen, da so ihr Wachstum gefördert und dementsprechend der Wasserbedarf erhöht wird.

Zimmerpflanzen: So überleben sie den Sommerurlaub

Selbst in der kleinsten Wohnung lebt meist die ein oder andere Zimmerpflanze. Viele dieser Gewächse sind relativ anspruchslos in ihrer Pflege und können daher problemlos ein bis zwei Wochen ohne regelmäßiges Gießen überstehen. Doch es gibt auch echte Primadonnen unter den Topfpflanzen. Für die grünen Mitbewohner mit großem Wasserbedarf sollten deshalb vor der Abreise in den Sommerurlaub entsprechende Bewässerungssysteme installiert werden. Dies lässt sich in den meisten Fällen bereits mit einigen simplen Haushaltsutensilien bewerkstelligen.

Besonders gut eignet sich beispielsweise die Spüle oder — bei einer größeren Anzahl an Pflanzen — auch die Badewanne. Verschließen Sie den Abfluss und lassen Sie ein paar Zentimeter hoch Wasser einlaufen. Legen Sie jetzt ein gefaltetes Frottéehandtuch ins Wasser und stellen Sie Ihre Pflanzen ohne Übertopf oder Untersetzer darauf. Auf diese Weise werden die Gewächse nicht übergossen und haben trotzdem ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung.

Alternativ können Sie auch mit einer Plastikflasche eine Bewässerungsanlage konstruieren. Bohren Sie hierzu je nach Bedarf eines oder mehrere kleine Löcher in den Deckel einer mit Wasser gefüllten Flasche und stellen Sie diese mit dem Deckel nach unten in die Blumenerde. Wenn Sie befürchten, dass Ihre Pflanzen auf diese Weise zu schnell mit zu viel Flüssigkeit versorgt werden, können Sie stattdessen eine Schnur aus organischem Material oder eine zusammengefaltete Küchenrolle zum Gießen nutzen. Beschweren Sie ein Ende der „Wasserleitung“ mit einem Stein in einem Behälter mit Wasser und befestigen Sie das andere Ende im Blumentopf. So kann sich die Pflanze nach Bedarf selbst Feuchtigkeit ziehen.

Balkonpflanzen: So überleben sie den Sommerurlaub

Selbstverständlich sollten Sie vor Ihrer Abreise in den Sommerurlaub nicht nur Ihre Zimmerpflanzen, sondern auch Ihre Gewächse auf dem Balkon oder der Terrasse mit den richtigen Vorkehrungen auf Ihre Abwesenheit vorbereiten. Stellen Sie Blumenkübel oder Pflanzkästen unbedingt in den Schatten, bestenfalls sogar auf die kühlere Nordseite des Hauses, sofern Ihnen dies möglich ist.

Pflanzen, die einen Rückschnitt verkraften, sollten von sehr langen und verblühten Trieben befreit werden. Bei Blumen, die nach dem Trimmen ein zweites Mal blühen, können darüber hinaus alle bestehenden Blüten abgeschnitten werden. Auf diese Weise halten Sie den Wasserbedarf während Ihres Urlaubs so niedrig wie möglich.

Auch Balkonpflanzen können während Ihrer Abwesenheit mit umgedrehten Plastikflaschen oder der bereits beschriebenen Schnurkonstruktion gegossen werden. Ebenso eignet sich ein mit Wasser gefülltes Behältnis, beispielsweise ein Wäschekorb, als Flüssigkeitsvorrat für Ihre Außengewächse. Teilweise wird dazu geraten, Balkonpflanzen vor der Abfahrt noch einmal zu düngen, um sie mit allen nötigen Nährstoffen zu versorgen. Informieren Sie sich jedoch unbedingt, ob Dünger den Flüssigkeitsverbrauch Ihrer Pflanzenart erhöht und passen Sie Ihr Bewässerungssystem dementsprechend an.