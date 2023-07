Rasen nur ausnahmsweise gießen

Oft erholt sich der Rasen wieder von der Trockenheit - und die braunen Flächen werden von neuem Grün überwachsen. © Bernd Diekjobst/dpa-tmn

Wenn es heiß ist, müssen wir Wasser sparen. Und zugleich wird der Rasen braun, wenn wir ihn nicht gießen. Gibt es einen Ausweg?

Frankfurt/Main - Der Rasen braucht nur in Ausnahmefällen unsere Hilfe. In der Regel reiche das durch Regen verfügbare Wasser aus, erläutert Regina Fischer vom Industrieverband Agrar (IVA).

Trockenphasen im Sommer sind für den Rasen nicht unbedingt schädlich, auch wenn sich währenddessen braune Stellen bilden. Durch den nächsten Regen erholen sich die Pflanzen meist wieder.

Wer die braunen Stellen vermeiden und den Rasen daher bewässern will, muss immerhin nicht täglich gießen. Es reicht laut Gartenexpertin Fischer aus, den Rasen zweimal wöchentlich morgens für jeweils 30 Minuten mit einem Sprenger zu wässern.

Die Deutsche Rasengesellschaft rät Ähnliches: Bei Trockenheit die Fläche ein- bis zweimal pro Woche gründlich morgens beregnen. Nur Gräser unter Bäumen brauchen häufiger Wasser.

Seltener, dafür intensiver gießen

Wichtig: Der Boden sollte nicht nur oberflächlich nass, sondern auch der Bereich der Rasenwurzeln feucht werden. Geschieht das nicht, bleiben die Wurzeln nahe der Oberfläche, wo das Wasser am ehesten ankommt. Gießt man in trockenen Zeiten dann mal nicht, können die Wurzeln schneller vertrocknen.

Wenn man seinen Rasen alle paar Tage gießt, sollte man ihm eine ordentliche Menge Wasser geben. © Benjamin Nolte/dpa-tmn

Gießt man hingegen jedes Mal intensiver, strecken sich die Wurzeln auch nach unten aus. Damit sind sie auch länger in der Lage, sich selbst zu versorgen. Man schützt seinen Rasen so auf Dauer nicht nur besser vor Austrocknung, sondern spart auch Wasser.

Regenwasser nutzen

Dabei kann man sich herantasten, welche Sprinkler-Einstellung und wie viel Wasser nötig sind, um auch die tieferen Wurzeln des Rasens zu versorgen - ohne zu viel wertvolles Trinkwasser zu vergeuden.

Aber: Am besten wird Regenwasser genutzt, das man in Tonnen oder Zisternen sammelt. Mit einer Regenfasspumpe lässt es sich aus der Tonne in einen Schlauch und einen Rasensprenger bringen. dpa