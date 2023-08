Die Langlebigkeit Ihres Regenschirms hängt mit dem richtigen Trocknen zusammen

Von: Clara Kistner

Teilen

Die meisten Menschen wollen auch an regnerischen Tagen trocken zu Hause ankommen. Ihr Regenschirm, als treuer Begleiter, will anschließend auch richtig getrocknet werden.

Mit einer schönen Tasse Tee auf dem Sofa sitzen und ein gutes Buch lesen, während draußen leise der Regen gegen die Fenster prasselt – kann es noch gemütlicher werden? So romantisch sich der Regen aus der warmen Wohnung auch genießen lässt, irgendwann lässt sich der Gang vor die Türe dann doch nicht mehr vermeiden. Um nicht völlig durchnässt am gewünschten Ziel anzukommen, ist der Griff zum Regenschirm vor Verlassen des Hauses fast unumgänglich. Doch wohin anschließend mit dem nassen Schirm?

Regenschirme in der Wohnung trocknen lassen

Die richtige Pflege ist für die Langlebigkeit Ihres Regenschirms unbedingt notwendig. Viele Menschen legen den nassen, aufgespannten Schirm einfach nahe der Haustüre zum Trocknen nieder, um sich selbst aus den Regenklamotten zu schälen.

Treppenhäuser, Büros und Cafés gefüllt mit klitschnassen, aufgespannten Regenschirmen sind bei schlechtem Wetter keine Seltenheit. Doch wie trocknet man die Schirme am besten? (Symbolbild) © Pond5 Images/Imago

Trocknet Ihr Schirm jedoch auf Holz- oder Teppichboden, können durch das abperlende Regenwasser leicht kostspielige Wasserschäden entstehen. Suchen Sie sich stattdessen eine geflieste Unterlage. Ob über der Badewanne im Badezimmer, in der Küche oder im Hausflur – über Kacheln kann Ihr Schirm beim Trocknen wenig anrichten. Wie Sie Ihren Schirm dabei am besten positionieren, hängt, laut der Ratsgeberseite Myhomebook.de, von seiner Art ab.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Stock- und Taschenschirme richtig trocknen lassen

Treppenhäuser, Büros und Cafés gefüllt mit klitschnassen, aufgespannten Regenschirmen sind bei schlechtem Wetter keine Seltenheit. Dabei sollten Sie sowohl Taschen- als auch Stockschirme nur halb aufgespannt zum Trocknen aufspannen. Lassen Sie Ihren Schirm im zusammengefalteten Zustand trocknen, riskieren Sie unschöne Falten bis hin zu kleinen Defekten im Stoff. Lassen Sie in jedoch vollkommen aufgespannt trocken werden, wird das Material unnötig gedehnt und der Schirm verzieht sich mit der Zeit.

11 Mythen über das Energiesparen, auf die viele immer noch hereinfallen – Sie auch? Fotostrecke ansehen

Verfügt Ihr Stockschirm über einen automatisierten Mechanismus, können Sie ihn selbstverständlich schlecht nur zur Hälfte öffnen. In diesem Fall sollten Sie ihn geschlossen, jedoch nicht zusammen gebunden trocknen lassen. Ein automatischer Stockschirm mit rundem Griff lässt sich problemlos in die Dusche oder an die Garderobe im Café hängen und geschlossen (nicht zugebunden) kopfüber trocknen.