Rosenwasser selber machen: feiner Duft für die Küche, Wohltat für die Haut

Von: Ines Alms

Aus stark duftenden Rosenblüten lässt sich ein feines Duftwasser zum Kochen oder für kosmetische Anwendungen selber machen. Das gelingt auch Anfängern.

Rosenwasser ist mit seinem zarten Duft eine beliebte Zutat in Desserts und eine erfrischende Naturkosmetik für die Haut. Das Duftwasser selbst zu machen, ist mit dieser Methode ohne kompliziertes Destillieren wirklich kinderleicht: Man benötigt nur Rosenblüten, Wasser und einen Topf. Wer es dann noch hübsch verpackt, macht daraus ein sehr individuelles Geschenk.

Welche Rosen sind für selbst gemachtes Rosenwasser geeignet?

Auch wenn sie alle hübsch aussehen: Für die Herstellung von Rosenwasser sollte man stark duftende Sorten wählen, sonst fehlt das Aroma auch im Endprodukt. © Pond5/Imago

Welche Rosensorte Sie verwenden, spielt keine Rolle, Hauptsache sie duftet möglichst stark und ist nicht chemisch behandelt – von Schnittblumen aus dem Supermarkt sollten Sie also lieber die Finger lassen. Zumal dies auch eine eher kostspielige Angelegenheit werden würde, da Sie schon eine größere Menge Blütenköpfe benötigen. Und je mehr Blütenblätter Sie verwenden, desto intensiver wird später der Duft des Endprodukts. Am besten ernten Sie die Blüten am frühen Morgen, da dann ihr Gehalt an ätherischen Ölen am höchsten ist.

Rezept für selbst gemachtes Rosenblütenwasser

So stellen Sie laut dem YouTube-Blog Philognosie ganz einfach ein Rosenwasser her:

Etwa 400 Gramm Rosenblütenblätter abzupfen. Sofern ein weißer Blütenansatz noch vorhanden ist, kann man diesen herausschneiden, da er eine leicht bittere Note hat. Die Blütenblätter in vier Portionen à 100 Gramm teilen und in kaltem Wasser waschen.

100 Gramm Blütenblätter in einem Topf mit einem Liter kochendem Wasser übergießen, sodass alle Blätter unter Wasser liegen. Den Sud eine Stunde ziehen lassen.

Den Rosenblütensud durch ein Sieb in einen zweiten Topf abgießen. Den Sud aufkochen und wiederum 100 Gramm Blütenblätter dazugeben. Eine Stunde ohne weitere Hitzezufuhr ziehen lassen und erneut durch ein Sieb in einen Topf gießen. Diesen Vorgang noch zweimal wiederholen, bis alle Blütenblätter verbraucht sind und der Sud – in der Regel – eine tiefrote Farbe hat.

Den letzten Rosenansatz durch einen Kaffeefilter abgießen und auf saubere, ausgekochte kleine Flaschen verteilen.

Auf diese Weise hergestellt, ist das Rosenwasser dunkel und kühl gelagert etwa zwei bis vier Wochen haltbar. Wer selbst gemachte Duftprodukte gerne mag und einen Strauch Lavendel im Garten hat, kann auch ein Lavendelöl selbst herstellen. Aus Seifenkrautwurzeln lässt sich ein einfaches Waschmittel selber machen.