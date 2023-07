Wie Sie in fünf Schritten ganz einfach Samen aus Ihren Lieblingstomaten gewinnen

Von: Ines Alms

Eine Ihrer Tomaten hat fantastisch geschmeckt? Dann können Sie daraus mit nur einer Prise Zucker kinderleicht Saatgut für nächstes Jahr gewinnen.

Wenn Sie aus Ihren Lieblingstomaten Samen für die nächste Saison gewinnen möchten, prüfen Sie auf der alten Saatgut-Verpackung oder auf dem Etikett zunächst, ob es sich um eine samenfeste Sorte und keine Hybridsorte handelt, denn letztere lassen sich nicht sehr gut vermehren. Achten Sie dann darauf, dass die ausgewählte Pflanze auch kräftig und gesund ist. Wählen Sie eine Frucht, die innerhalb von möglichst kurzer Zeit reif geworden ist – die Tomate sollte tatsächlich auch voll ausgereift sein – und schon kann es losgehen. Sie benötigen dafür nur ein Sieb, ein Marmeladenglas und etwas Zucker.

Tomatensamen gewinnen und aufbewahren in fünf Schritten: So geht’s

Um Saatgut aus Tomaten selbst zu gewinnen, sollten die Früchte am besten überreif sein. (Symbolbild) © Addictive Stock/Imago

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um aus den Tomaten Saatgut zu gewinnen Mit dieser geht es besonders gründlich und einfach:

Eine überreife Tomate halbieren, die gallertartigen Samen herauskratzen und in ein Küchensieb geben. Die Gallerte unter fließendem Wasser größtenteils abwaschen. Die Samen in ein verschließbares Marmeladenglas mit Wasser geben und einen Teelöffel Zucker hinzufügen. Für zwei Tage beiseitestellen. Nach zwei Tagen hat sich die Gallertmasse vollständig von den Samen gelöst. Die Samen nun nochmals in einem Sieb abspülen und auf einem kleinen Teller oder Küchenpapier zum Trockenen auslegen. Die vollständig getrockneten Samen in einem mit Sorte und Datum beschrifteten Papiertütchen bis zur Aussaat kühl, dunkel und trocken aufbewahren.

Das selbst gewonnene Saatgut hält sich gut gelagert etwa fünf Jahre.

Wem auch diese Methode noch zu aufwendig ist, der kann auch eine Variante wählen, in der die Gallertmasse der Tomaten nicht entfernt wird. Die Gallerte enthält eigentlich Stoffe, die die Samen am Keimen hindern. Doch in den meisten Fällen gelingt es trotzdem. Bis der Samen keimt, dauert es dann unter Umständen nur ein paar Tage länger.