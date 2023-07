Von Schmor- bis Zitronengurke: Fünf Gurkensorten, die Sie probieren sollten

Roh oder gekocht?

Es gibt hunderte Gurkensorten. Hier finden Sie die wichtigsten Unterschiede und interessante Exemplare, um die beste für den Anbau oder die Küche zu finden.

Wer das Wort „Gurke“ hört, verbindet damit meist die längliche Schlangengurke aus dem Supermarkt, auch Salatgurke genannt. Doch die Welt der Gurken ist viel größer, vor allem wenn man sie am eigenen Balkon oder im Garten anbaut. Auch beim Gemüsehändler gibt es einige Sorten, die man unbedingt einmal probieren sollte – weil sie einen außergewöhnlichen Geschmack haben.

Welche Gurkensorten gibt es und was sind die Unterschiede?

Die Gurke (Cucumis sativus) ist nicht nur erfrischend und vielseitig, sondern auch in mehreren hundert Sorten erhältlich, die sich in Geschmack, Aussehen und Verwendung in der Küche unterscheiden. Ob für die nächste Garten-Saison oder den Markteinkauf, aus der großen Auswahl sollten Sie sich neben der klassischen Salatgurke die folgenden Sorten vormerken.

1. Schmorgurke

Die Schmorgurke, oft auch Landgurke genannt, ist eine knackige und intensiv-aromatische Gurkensorte, die sich besonders gut zum Schmoren eignet. Sie ist etwas kürzer, dafür aber dicker als herkömmliche Schlangengurken. Die Schmorgurke behält dank ihrer leicht ledrigen Schale und ihres geringeren Wassergehalts auch nach dem Kochen ihre Form und Textur, weshalb sie ideal für warme Gerichte wie Gemüsepfannen oder Eintöpfe ist. Da die Schale aber im Laufe des Sommers auch leicht bitter schmeckt, ist sie dann für den Rohverzehr nicht mehr geeignet – es sei denn, man schält sie.

2. Mini- und Snackgurke

Mini- und Snackgurken sind die kleineren Versionen der klassischen Salatgurke. Sie sind etwa fingerlang, meist mit glatter Schale und haben einen intensiven, erfrischenden Geschmack. Dank ihrer kompakten Größe eignen sich diese Gurkensorten hervorragend als Snack. Aufgrund ihrer dünnen Schale können sie direkt mit der Schale verzehrt werden, was sie zu einer nährstoffreichen Leckerei macht.

3. Gewürz- oder Einlegegurke

Gewürz- oder Einlegegurken werden vor allem im Freiland angebaut und sind kleiner als andere Gurkenarten. Sie haben meist eine leicht stachelige Haut, die sich mit Erreichen der Reife oftmals leicht gelb färbt. Ihre kompakte Größe und ein Gewicht bis zu lediglich 150 Gramm ermöglicht es, sie in Gläsern beispielsweise in Essig einzulegen, ohne sie zuschneiden zu müssen.

4. Inkagurke

Die Inkagurke oder Scheibengurke (Cyclanthera pedata) zählt wie die Salatgurke zu den Kürbisgewächsen, gehört aber zu einer anderen Gattung. Der Geschmack ist erfrischend mild und leicht süßlich, an Melonen erinnernd. Die Schale der knackigen Frucht ist dünn und kann mitgegessen werden, was das Geschmackserlebnis noch interessanter macht. Nur die Kerne müssen bei älteren Inkagurken entfernt werden, die man dann auch eher gegart verzehrt. Die Inkagurke lässt sich aber auch gut einlegen.

5. Zitronengurke

Die Zitronengurke (Cucumis sativus ‚Lemon‘) sieht nicht nur aus wie eine Zitrone, sondern hat auch einen ungewöhnlich erfrischenden, leicht süßlichen Geschmack. Ihre gelbe Farbe und die runde Form machen sie zu einem Blickfang auf dem Teller. Die Zitronengurke wird meist roh und nach Belieben mit der essbaren Schale verzehrt. Sie eignet sich hervorragend für Salate, Sommergetränke wie eine Gurken-Limonade und als Snack.

Wer Gurken auf dem Balkon oder im Garten anbauen möchte, sollte bei der Sortenwahl darauf achten, ob sie für das Freiland oder wie Schlangengurken eher für das Gewächshaus geeignet sind.

