Wie Sie Ihren Sommerflieder nach der Blüte schneiden sollten

Von: Ines Alms

Teilen

Unter bestimmten Voraussetzungen regt ein Rückschnitt den Schmetterlingsstrauch zur Bildung neuer Blüten an. Dabei sollte man jedoch auf die Jahreszeit achten.

Etwa bis September oder Oktober steht ein gesunder Sommerflieder oder Schmetterlingsstrauch (Buddleja davidii) in voller Blüte und zieht unzählige Schmetterlinge und andere Insekten an. Wer den Strauch regelmäßig ausputzt, also während der Blütezeit etwa einmal in der Woche verwelkte Blütenstände abschneidet, kann mit einer längeren Blüte rechnen. Manchmal sogar bis zum ersten Frost.

Die Selbstaussaat des Sommerflieders verhindern

Die Blüten des Sommerflieders oder Schmetterlingsstrauchs (Buddleja davidii) sollte man nach der Blüte abschneiden. © Westend61/Imago

Wenn der Sommerflieder blühfaul ist, kann das neben einem zu sonnenarmen Standort an dem fehlenden regelmäßigen Ausputzen im Sommer liegen. Denn geschieht dies nicht, steckt er seine Energie in die Samenbildung und nicht in neue Blüten. Das Entfernen welker Blütenrispen verhindert außerdem die Selbstaussaat des Strauchs, der sich sonst schneller ausbreiten kann, als einem lieb ist. Daher sollte man ausgereifte Blüten im Hausmüll und nicht auf dem Kompost entsorgen.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Im Herbst sind kleinere Schnittmaßnahmen möglich, diese sollten sich jedoch nur auf einen übermäßigen Wuchs beschränken. Diesen Herbstschnitt sollte man nicht mit dem üblichen Frühlingsschnitt verwechseln, bei dem man die Pflanze recht radikal stutzen kann. Dies ist vor dem Winter zu vermeiden, denn der Sommerflieder blüht am jungen, einjährigen Holz. Schneidet man den Strauch zu früh zurück, kann Frost dazu führen, dass er im nächsten Jahr keine oder nur wenige Blüten trägt. Erst etwa im März sollte man ihn daher bis auf drei Augen pro Zweig kürzen.

Bitte nicht schneiden: 10 Pflanzen, denen ein Rückschnitt im Winter nicht gut tut Fotostrecke ansehen

Der Wechselblättrige Sommerflieder (Buddleja alternifolia) hingegen bildet seine Blüten am zweijährigen Holz. Er wird nicht im Frühjahr zurückgeschnitten, sondern wenn nötig nach der Blüte etwas ausgelichtet.