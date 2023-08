Studie zeigt: Betrunkene Pflanzen überstehen Trockenheit besser

Von: Ines Alms

Einer Studie zufolge hilft ein Gläschen Alkohol den Pflanzen häufiger, einen heißen Sommer zu überleben. Ob es Bier oder Schnaps ist, macht aber einen Unterschied.

So ein kleiner Schwips kann manchen Pflanzen nicht schaden. Im Gegenteil, wenn man manche Pflanzen mit Alkohol versorgt, können sie lange Trockenzeiten und Dürre besser überleben. Das haben zumindest Forscher aus Japan herausgefunden und ihre Ergebnisse in einer Studie im Wissenschaftsmagazin „Plant & Cell Physiology“ veröffentlicht.

Schnaps hilft, Bier und Wein nicht

Ein Gläschen Schnaps in Ehren würden manchen Pflanzen nicht verwehren. © Pond5/Imago

In der Zukunft wird es aller Voraussicht nach vermehrt zu immer heißeren Hitzeperioden kommen. Diese sind nicht nur für den menschlichen Kreislauf anstrengend, auch Pflanzen geraten in einen Trockenstress, der ihr Wachstum stark einschränkt oder sogar zum Pflanzentod führen kann. Während man die Blumen im Schrebergarten durch Hitzeschutzmaßnahmen wie Gießen und Beschattung noch halbwegs gut über Wasser halten kann, führt eine lang anhaltende Trockenheit in der Landwirtschaft zu folgenreichen Ernteausfällen.

Auf der Suche nach einer Lösung fanden japanische Forscher aus Yokohama heraus, dass mit Ethanol behandelte Pflanzen wie Gänserauke, Reis und Weizen eine deutlich erhöhte Trockentoleranz aufwiesen. Ethanol ist gewöhnlicher Alkohol, der kostengünstig und umweltfreundlich ist und als natürliches Produkt bei der Gärung in Getränken wie Wein, Bier sowie Spirituosen vorkommt. Wein und Bier führten allerdings in der Studie nicht zum Ziel, für die Pflanzen musste es schon Hochprozentiges sein.

Mit Alkohol machen die Pflanzen dicht

So bewirkte die Ethanol-Behandlung der Pflanzenwurzeln vor dem Wasserentzug zum Schließen ihrer Spaltöffnungen (Stomata), die sich meist in den Blättern der Pflanze befinden und die für den Gasaustausch und die Regulierung des Wasser- und Photosynthese-Haushalts unerlässlich sind. Dies führte zu einer verringerten Verdunstung und einem erhöhten Wassergehalt der Blätter unter Trockenstress. Außerdem wurden Dürre-Gene aktiviert, bestimmte Zucker eingelagert und vermehrt trockenheitstolerante Aminosäuren produziert.

Für Nutzpflanzen kann dies eine einzigartige Möglichkeit zur Linderung von Trockenstress werden. Deutschen Hobbygärtnern zum jetzigen Zeitpunkt zu empfehlen, Blumen und Gemüse im Garten mit einem Gläschen Schnaps zu beglücken, wäre jedoch verfrüht. Aber ein Schluck Bier als Dünger ist durchaus als sinnvoll zu betrachten – ob die Pflanzen damit vor Sonne und Hitze geschützt sind, ist fraglich.