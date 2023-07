Tiny House kaufen: Wie viel kostet der kleine Wohntraum?

Wohntrend

Mit einem Tiny House wollen sich viele ihren lange gehegten Wohntraum erfüllen. Die Preise scheinen erschwinglich – das eigentliche „Problem“ ist das Grundstück.

Die minimalistische Lebensweise und der Wunsch nach Mobilität haben die Beliebtheit von Tiny Houses in den letzten Jahren enorm gesteigert. Zudem sind die Immobilienpreise in manchen Regionen Deutschlands selbst für Gutverdiener kaum mehr bezahlbar. Ein Tiny House können sich dagegen viele noch leisten. Doch wie viel kostet eigentlich ein Tiny House und welche Aspekte müssen bei Grundstücken und dem Baurecht in Deutschland beachtet werden?

Tiny House kaufen: Kosten und Unterschiede

Tiny Houses gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich in Größe, Design und Ausstattung unterscheiden. Zu den gängigsten Arten gehören:

Tiny House auf Rädern (bis ca. 25 m²): Diese mobilen Tiny Houses sind auf Rädern montiert und bieten die größtmögliche Flexibilität. Sie können an verschiedenen Orten platziert werden (etwa im eigenen Garten, auf einem Campingplatz oder Pachtgrundstück) und erfordern keine dauerhafte Baugenehmigung. Die Preise für mobile Tiny Houses beginnen in der Regel bei rund 30.000 Euro, können aber je nach Größe und Ausstattung stark variieren.

Diese Tiny Houses sind auf einer Bodenplatte gebaut und haben einen festen Standort. Sie können als Anbau an ein bereits vorhandenes Grundstück oder als eigenständiges Gebäude erworben werden. Die Preise für so ein Minihaus beginnen bei etwa 50.000 Euro und können bis zu mehreren Hunderttausend Euro betragen, abhängig von der Größe und den verwendeten Materialien. Containerhäuser (15 bis 100 m²): Containerhäuser sind Tiny Houses, die aus umgebauten Frachtcontainern hergestellt werden. Sie sind robust, einfach zu transportieren und relativ erschwinglich. Auch sie werden fest auf einer Bodenplatte erbaut. Die Preise für Containerhäuser beginnen bei etwa 20.000 Euro.

Entscheidend für den Preis ist auch, ob das Tiny House schlüsselfertig erworben wird, oder als Bausatz- bzw. Ausbauhaus. Laut einer Befragung deutscher Tiny-House-Hersteller, die das Portal Wohnglück.de durchführte, kostetet ein Tiny House 2020 im Schnitt rund 2.300 Euro pro Quadratmeter. Käufer gaben durchschnittlich rund 67.000 Euro für ihr kleines Traumhaus aus. Aufgrund der gestiegenen Baukosten dürften die Preise aber inzwischen deutlich höher liegen.

Kosten für Grundstück beachten

Neben dem eigentlichen Tiny House ist das Grundstück der zweite wichtige Kostenfaktor, den man im Blick haben sollte. Auch die Grundstückspreise für baureifes Land sind in den letzten Jahren stark gestiegen und schwankt je nach Bundesland zwischen 50 und 2.000 Euro pro Quadratmeter. In der Regel reicht hier jedoch eine Fläche von 150 bis 200 Quadratmetern aus. Hinzu kommt noch die sogenannte Grunderwerbssteuer, die je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises beträgt, sowie weitere Kaufnebenkosten. Grundstücke für ein Tiny House lassen sich auch mieten oder pachten. Welche Möglichkeit die günstigste für Tiny-House-Besitzer ist, kommt auf den Einzelfall an – hier sollte man sich vorab beraten lassen.

Grundstück und Baurecht in Deutschland – das müssen Sie vor dem Kauf eines Tiny House beachten

Bevor man ein Tiny House in Deutschland aufstellen kann, sind einige wichtige Aspekte des Grundstücks und des Baurechts zu beachten:

Grundstück : Die Auswahl des richtigen Grundstücks für ein Tiny House ist entscheidend. Es sollte über eine dauerhafte oder vorübergehende Genehmigung zur Aufstellung eines Tiny Houses verfügen. Möglichkeiten sind zum Beispiel eigene Grundstücke, Tiny-House-Dörfer oder Mietgrundstücke.

: Die Auswahl des richtigen Grundstücks für ein Tiny House ist entscheidend. Es sollte über eine dauerhafte oder vorübergehende Genehmigung zur Aufstellung eines Tiny Houses verfügen. Möglichkeiten sind zum Beispiel eigene Grundstücke, Tiny-House-Dörfer oder Mietgrundstücke. Baurecht : Die rechtlichen Bestimmungen für Tiny Houses variieren je nach Bundesland und Gemeinde. In einigen Fällen werden Tiny Houses als Wohnwagen oder Gartenhäuser eingestuft, während andere Kommunen spezifische Vorgaben für Tiny Houses haben. Es ist wichtig, sich vor dem Bau oder Kauf eines Tiny Houses über die regionalen Vorschriften und Bauvorschriften zu informieren.

: Die rechtlichen Bestimmungen für Tiny Houses variieren je nach Bundesland und Gemeinde. In einigen Fällen werden Tiny Houses als Wohnwagen oder Gartenhäuser eingestuft, während andere Kommunen spezifische Vorgaben für Tiny Houses haben. Es ist wichtig, sich vor dem Bau oder Kauf eines Tiny Houses über die regionalen Vorschriften und Bauvorschriften zu informieren. Versorgungsanschlüsse: Beim Aufstellen eines Tiny Houses müssen die Versorgungsanschlüsse für Wasser, Abwasser, Strom und gegebenenfalls Gas berücksichtigt werden. Die Verfügbarkeit und Kosten für diese Anschlüsse können je nach Standort und Grundstück variieren.

Insgesamt variieren die Kosten für ein Tiny House stark, abhängig von der Größe, dem Design, der Ausstattung und dem Standort. Neben dem eigentlichen Haus sollten auch die Kosten für das Grundstück, die Versorgungsanschlüsse und eventuelle Baugenehmigungen berücksichtigt werden. Ein Haus zu mieten ist jedoch auch nicht immer günstig, vor allem, wenn die Miete regelmäßig erhöht wird. Wie oft der Vermieter die Miete erhöhen darf, erklären wir hier.

