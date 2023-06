Kampf gegen Dürre: Was Sie im Garten gegen Trockenheit und Hitze tun können

Von: Sophie Brosch

Teilen

Was tun, wenn Wasser im Sommer knapp wird? Landschaftsarchitekt Nils Schneider verrät, welche Pflanzen Hitze und Dürre gut vertragen und wie man den eigenen Garten klimafest macht.

Fulda - Heiße, trockene Sommer sind in den vergangenen Jahren zur Regel geworden. Auch in diesem Jahr sieht es so aus, als ob sich dieser Trend fortsetzen würde: Meteorologen zufolge war der Juni deutlich zu warm und viel zu trocken. Mehrere Kreise in Hessen haben bereits ein Wasserentnahmeverbot erlassen. Privatpersonen dürfen ihre Gärten dann nicht mehr mit Wasser aus Bächen, Flüssen und Seen gießen.

Tipps gegen Dürre: So schützen Sie Ihren Garten vor Trockenheit

Gartenbesitzern drängt sich deshalb die Frage auf: Welche Pflanzen können gut mit Hitze und Trockenheit umgehen? Praktische Tipps für einen robusten Garten hat Landschaftsarchitekt Nils Schneider vom Birkenhof in Künzell im Kreis Fulda. „Wir empfehlen heimische Pflanzen und Gehölze. Viele Exoten sind zwar hitzeresistent, sie haben hier aber keine natürlichen Feinde, wie zum Beispiel Schädlinge. Sie können sich daher massiv ausbreiten und heimische Arten verdrängen“, erklärt er.

Schädlinge haben sich Schneider zufolge in den vergangenen zwei bis drei Jahren stark vermehrt. Er vermutet, dass die milden Winter der vergangenen Jahre der Grund dafür sind. „Deswegen sollte man keine Monokulturen anlegen, bei denen Schädlinge alle Pflanzen auf einmal befallen können, sondern auf eine Vielzahl verschiedener Pflanzen setzen“, so der Landschaftsarchitekt. So ließen sich Schäden durch Schädlinge und Witterungseinflüsse begrenzen.

Doch es sind nicht nur die Pflanzen, die einen Garten gegenüber Trockenheit und Hitze resistent machen. „Wie robust ein Garten ist, hängt von seinen Standortbedingungen ab“, erklärt Schneider. Darunter fallen zum Beispiel die Sonneneinstrahlung und die Feuchtigkeit, die im Boden gespeichert ist.

Hier kann man nachhelfen: Schneider empfiehlt, Regentonnen aufzustellen und den Boden zu modellieren, um die Feuchtigkeit im Garten zu halten – zum Beispiel durch Hügel und Gräben. „Hügel bilden trockene Stellen, die man mit Stauden bepflanzen kann. Die Gräben sammeln das Wasser, sodass es nicht wegläuft.“ Blütenhecken schützen den Garten vor Wind und reduzieren die Verdunstung von Feuchtigkeit.



Tipps gegen Dürre Tipp 1: Ein Komposthaufen eignet sich laut NABU gut zur Restevewertung im Garten. Das gespeicherte Kohlendioxid wird demnach durch Bodenlebewesen abgebaut und gespeichert. Humus ist nicht nur ein guter Pflanzendünger. Er hilft auch dabei, den Boden zu verbessern, indem er Wasser speichert und es langsam wieder an die Pflanzen abgibt. So kann man auf Torf und andere Zusätze verzichten. Tipp 2: Gartenböden müssen keine schweren Lasten tragen und können daher auch unbefestigt sein, schreibt der NABU auf seiner Internetseite. So gelangt Regenwasser zurück ins Grundwasser und kann dieses erneuern. Bei großer Hitze können durch die Verdunstungskühle der feuchten Erde hohe Temperaturen abgemildert werden. Schotterschichten hingegen stellen eine Art der Versiegelung dar. Tipp 3: Die Einsaat von Gründünger reduziert laut NABU die Verdunstung des Wassers aus dem Boden. Alternativ schützt auch eine Schicht Mulch aus Rasenschnitt oder Ernteresten den Boden vor Austrocknung. Wird der Boden zudem nicht tief umgegraben, sondern nur oberflächlich gelockert, ist er sehr gut an trockene Verhältnisse angepasst. Tipp 4: Die Natur macht es vor: Gemüse, Kräuter und andere Pflanzen wachsen am besten gemeinsam. Sie schlüsseln sich die Nährstoffe auf, bringen Wasser aus tieferen Schichten hervor oder halten ungebetene Gäste in Schach, erklärt der NABU. Eine gelungene Mischkultur spart demnach Wasser, Arbeit und fördert ein gesundes Wachstum.

Insgesamt rät Schneider dazu, den eigenen Garten möglichst naturnah und vielfältig anzulegen. „Man kann sich einfach mal angucken, was so am Waldrand wächst. Feldahorn und Schlehen vertragen Hitze und Trockenheit, genauso wie Blütenhecken und Weißdorne.“ In Einzelfällen, wie er betont, eigne sich auch Lavendel.

Dünger, aber selbstgemacht: Kompost aufs Beet verteilen oder beim Einsetzen etwas davon den Blumen mit ins Pflanzloch geben. © Christin Klose/dpa-tmn

Vom sogenannten Englischen Rasen hält der Landschaftsarchitekt wenig. „Kurz geschnittener Rasen ist mit Blick auf den Klimawandel sehr schlecht, weil er keine Feuchtigkeit speichert und schnell verbrennt.“ Stattdessen empfiehlt Schneider Blumenwiesen, deren Gräser man etwas länger stehen lassen sollte.

„Dann bleibt die Feuchtigkeit, wie zum Beispiel Morgentau, länger zwischen den Pflanzen hängen und kann sie kühlen.“ Um weiterhin mühelos durch den Garten gehen zu können, rät Schneider dazu, schmale Wege in die Wiese zu mähen.

Wie Sie selbst ein Hochbeet für Ihren Garten bauen - das erfahren Sie hier.