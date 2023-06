Zehn Tipps, wie Ihre Toilette mit Hausmitteln wieder blitzblank wird

6 von 10

Cola kennen die meisten als angenehmen Durstlöscher an heißen Sommertagen – doch wussten Sie, dass die koffeinhaltige Limonade auch WCs reinigt? Cola enthält nämlich Phosphorsäure, die in der Toilette hartnäckigen Kalk-, Urinstein- und Schmutzablagerungen entgegegnwirkt. Einfach eine 0,5-Liter-Flasche zuckerhaltige Cola mit zwei Päckchen Backpulver mischen, in der Kloschüssel verteilen und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag mit der Toilettenbürste nachschrubben und nachspülen.

© ingimage/Imago