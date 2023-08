Warum Sie Ihre Tomatenpflanzen mit verdünntem Salzwasser gießen sollten

Von: Ines Alms

Das Gießen der Tomaten mit Salzwasser verspricht laut Forschern besseren Geschmack und mehr gesunde Inhaltsstoffe. Aber auf die richtige Dosis kommt es an.

Sauberes Süßwasser wird auf der Welt zunehmend zu einem immer wertvolleren Gut, vor allem im Mittelmeerraum. Hier kam eine Studie der Wissenschaftler rund um Cristina Sgherri von der Universität Pisa gerade recht. Denn die interessierten sich für die Frage, welche Folgen es hat, wenn man Pflanzen mit Salzwasser gießt – davon ist im Meer ja genug vorhanden. Verdünnt angewendet, hatte es auf Tomaten viele positive Effekte. Wer zu viel mit Salzwasser gießt, kann allerdings den Boden versalzen.

Zwölf Prozent Meerwasser machen einen deutlichen Unterschied

Wenn den Kirschtomaten Aroma fehlt, hilft vielleicht etwas verdünntes Salzwasser. © blickwinkel/Imago

Tomaten sind an sich schon gesund, sie enthalten zellschützende Antioxidantien wie die Vitamine C und E sowie Chlorogensäure und Liponsäure. Cristina Sgherri und andere Forscher fanden heraus, dass der Gehalt dieser Substanzen in reifen Cocktailtomaten ansteigt, wenn man die Sträucher mit salzhaltigem Wasser bewässert.

Dafür untersuchten sie die vollreifen Früchte von Kirschtomaten unterschiedlicher Genotypen, deren Gießwasser sie zuvor zu zwölf Prozent mit Meerwasser angereichert hatten. Die Cocktailtomaten bildeten im Gegensatz zu mit Süßwasser gegossenen Tomaten daraufhin kleinere Früchte, die es dafür in sich hatten: Ihr Trockengewicht war größer und die Nährstoffe waren stärker konzentriert, auch manche der in der Frucht natürlichen Zuckerarten.

Tomaten reagieren auf Salz mit Schutzreflex

Die Theorie der Wissenschaftler war, dass die Tomatenpflanzen durch das Salzwasser in einen oxidativen Stress geraten und deshalb die Produktion an zellschützenden Stoffen erhöhen. Ein schöner Nebeneffekt könnte sein, dass Salzwasser hier zum Teil eine Alternative zu wertvollem Süßwasser ist.

Diese Studie lässt sich natürlich nicht direkt auf den heimischen Tomatenanbau übertragen, aber einen kleinen Versuch an einer Pflanze ist es für Experimentierfreudige vielleicht wert. Wenn die Tomaten grundsätzlich zu wenig Aroma haben, kann man hier beim Gießen sonst noch mit etwas Backpulver nachhelfen.