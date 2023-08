Wie die Herbstsaat in trockenen Böden am besten aufgeht

Von: Ines Alms

Vom August bis Oktober ist noch ein guter Zeitraum, Lücken im Gemüsebeet für den Herbst zu füllen. Doch die Böden sind mancherorts so trocken, dass das Saatgut vom Winde verweht wird.

Ob Spinat oder Pflücksalat, im Spätsommer bietet sich nochmal die Gelegenheit, schnell wachsendes Gemüse nachzusäen oder neues Samen für den Herbst auszubringen. Eigentlich ist der Zeitpunkt günstig, denn die Temperaturen sind noch so mild, dass die Samen schnell keimen, wenn sie genug Feuchtigkeit bekommen. Und das ist der Knackpunkt. Nicht in allen Regionen regnet es genug, sodass die Böden sehr trocken sind. Ein Windstoß und die Saat fliegt von dannen. Mit ein paar Tricks können Sie das verhindern.

Ausgiebiges Wässern bietet beste Keimbedingungen

Vor allem leichtes Saatgut und Lichtkeimer wehen bei trockenen Böden leicht weg. © YAY Images/Imago

Saaten wie Radieschen und Asiasalate keimen innerhalb kurzer Zeit und können noch vor dem ersten Frost geerntet werden. Andere Sorten wie Radicchio oder vor allem Kohlgewächse wie Pak Choi und Chinakohl vertragen auch niedrigere Temperaturen und werden später geerntet.

Wenn man die Saat im Beet ausgebracht hat, wäre es naheliegend, sie anzugießen. Doch ein durch und durch trockener Boden bleibt von dem feuchten Nass recht unbeeindruckt und das Wasser perlt ab und reißt im schlimmsten Fall die Samen mit sich. Dies betrifft vor allem leichtes Saatgut und offen auf der Erde liegende Lichtkeimer.

Der Gemüseblog Spriessbürger weiß hier Rat und empfiehlt, den Boden schon am Tag vor der Aussaat ausgiebig zu wässern, und zwar mit mindestens 20 Litern pro Quadratmeter. Ob Sie genug gegossen haben, erkennen Sie daran, dass die Erde bis in eine Tiefe von etwa 20 Zentimeter feucht ist. Am nächsten Tag kann man die Saatrinnen erneut gießen, das Saatgut hineingeben, beispielsweise mit der schmalen Seite eines Bretts andrücken und mit Erde bedecken. Etwa zwei Tage nach der Aussaat wird dann wieder gegossen – am besten neben die Saatrille und nicht in die Saatrille, um ein Ausschwemmen zu verhindern.

Nach der Aussaat regelmäßig wässern

Die NDR-Sendung „Rasch durch den Garten“ empfiehlt außer dem von nun an regelmäßigen Gießen der Aussaat, das Beet mit wasserdurchlässigem Material wie Kartoffelsäcken oder einem leichten Gartenvlies abzudecken und mit Steinen zu beschweren. So hält sich die Feuchtigkeit im Boden hält, bis das Saatgut keimt. Auch eine Mulchschicht rund um (nicht über) die Saatrillen ist hilfreich.