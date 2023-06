Kann ich schmutzige Turnschuhe in der Waschmaschine waschen?

Von: Franziska Kaindl

Mit der Zeit machen sich an jedem Schuhpaar schmutzige Gebrauchsspuren bemerkbar – dürfen die Turnschuhe dann auch in der Waschmaschine gereinigt werden?

Ob über den Asphalt, durch den Regen oder matschiges Gelände – Turnschuhe sind fast unser täglicher Begleiter. Das ständige Tragen sorgt aber auch dafür, dass die Treter nach Wochen oder Monaten nur noch halb so ansehnlich sind. Schmutz hängt zwischen den Nähten und die Schnürsenkel verfärben sich langsam braun. Damit das Lieblingspaar dann nicht im Schuhschrank verkümmern oder gar entsorgt werden muss, sollte es ausgiebig gereinigt werden. Aber selbst das Abwischen mit dem nassen Lappen bringt nicht immer das gewünschte Ergebnis. Kann es daher helfen, die Schuhe einfach in die Waschmaschine zu geben?

Welche Schuhe können in der Waschmachine gereinigt werden?

Ob ein Paar Schuhe gewaschen werden kann, lässt sich nicht pauschal sagen. Allen voran liegt es am Material, ob die Fußbekleidung eine Wäsche überleben würde. So können zum Beispiel Turnschuhe oder Sneaker aus synthetischem Material sowie Stoffschuhe – aus Leinen in etwa – immer gewaschen werden. Anders verhält es sich bei Echtleder, Wildleder oder Schuhen mit Ledereinsätzen. Durch das Wasser und die erhöhten Temperaturen kann das Material brüchig werden, sodass es schnell vorbei ist mit der schönen Optik. Auch Schuhe mit Metallapplikationen oder Strasssteinchen sollten Sie von der Waschmaschine fernhalten, wenn Sie verhindern möchten, dass sich die Verzierungen lösen. Außerdem können diese zu Beschädigungen im Gerät führen.

Vorsicht: Das müssen Sie beim Waschen von Turnschuhen beachten

Zwar lassen sich einige Turnschuhe durchaus in der Waschmaschine reinigen, Sie sollten es aber nicht übertreiben. Zu hohe Temperaturen führen dazu, dass sich der Kleber an den Sohlen löst oder die Einlagen geschädigt werden. Bleiben Sie daher bei maximal 30 Grad Waschtemperatur und einem Waschprogramm für Feinwäsche oder Pflegeleichtes. Auch beim Schleudern sollten Sie lieber eine niedrige Stufe einstellen, um die Schuhe – und ihre Waschmachine – nicht zu sehr zu strapazieren. Am besten legen Sie das Paar in einen Waschbeutel, damit es nicht zu sehr umhergeschleudert wird. Für zusätzlichen Schutz sorgen Handtücher, die Sie mit in die Wäsche geben können.

Waschen Sie Ihre Schuhe außerdem nicht zu häufig: Auch bei sanfter Reinigung können Sohlen oder Kleber mit der Zeit beschädigt werden. Außerdem sind Verformungen möglich, sodass die Schuhe im schlimmsten Fall nicht mehr tragbar sind.

Nach dem Waschen: Wie Sie Ihre Turnschuhe wieder auf Hochglanz bringen

Das korrekte Trocknen ist fast genauso wichtig wie das Waschen: Sobald die Schuhe aus der Maschine kommen, sollten Sie diese mit Zeitungspapier ausstopfen, damit auch innen die gesamte Feuchtigkeit aufgesogen werden kann. Das hat den netten Nebeneffekt, dass die Schuhe auch gleich in Form kommen – und bleiben. Beschleunigen lässt sich der Prozess, wenn Sie die Schuhe an einem sonnigen Ort, wie etwa dem Balkon, trocknen lassen. Die Heizung sollten Sie zu diesem Zweck aber vermeiden, da es zu unschönen Wasserflecken auf dem Material führen kann. Der Wäschetrockner ist aufgrund seiner hohen Temperaturen ebenfalls nicht geeignet.