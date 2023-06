Empfindliche Bußgelder – Unkrautvernichtungsmittel sind auf dem Gehweg streng verboten

Chemie ist ein No-Go

Grundbesitzer haben die Pflicht, den zum Haus gehörenden Gehweg frei von Unkraut zu halten. Doch wer zur Chemiekeule greift, riskiert saftige Bußgelder.

Endlich naht der Frühling, überall grünt und sprießt es wieder – auch das bei Hausbesitzern verhasste Unkraut zwischen den Gehwegplatten. Laut Gesetz müssen Anrainer den zum Haus gehörenden Gehweg nicht nur von Schnee, Laub und anderem Schmutz befreien, sondern auch von Unkraut. Doch wer Löwenzahn, Mäusegerste & Co. auf dem Bürgersteig mit Unkrautvernichtungsmitteln zu Leibe rückt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

Unkrautvernichtung auf dem Gehweg: Geldbußen bis zu 50.000 Euro

Unkraut muss von Gehwegen entfernt werden – doch nicht jede Methode ist legal.

Laut Gesetz ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur auf Flächen erlaubt, die landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden. Besonders auf geteerten Flächen oder Pflastersteinen sind Unkrautvernichter hingegen verboten. Selbst, wenn sie für den privaten Gebrauch zugelassen oder mit einem Bio-Siegel versehen sind.

Klingt erstmal schwer nachvollziehbar, wenn Sie dieselben Mittel einen Meter weiter in Ihrem Vorgarten legal verwenden dürfen. Doch dies ist keine Behördenwillkür. In Ihrem Vorgarten können die Herbizide im Boden versickern. Dort werden sie vom Erdreich auf natürliche Weise ausgefiltert. Auf versiegelten Flächen kann Regen die Mittel jedoch einfach abwaschen. So gelangen sie in die Kanalisation und über die Wasserwerke eventuell ins Grund- und Trinkwasser. Denn nicht alle Stoffe können von heutigen Klärwerken vollständig herausgefiltert werden. Deshalb kann der Einsatz von Unkrautvernichtern auf versiegelten Flächen mit empfindlichen Bußgeldern bis zu 50.000 Euro bestraft werden.

Essig und Salz – alte Hausmittel mit unsicherer Rechtslage

Essig und Salz sind billige und bewährte Hausmittel gegen Unkraut. Beide machen die Erde für Pflanzen unbewohnbar. Rechtlich gelten sie zwar als Lebensmittel und nicht als Unkrautvernichter – dennoch gab es bereits Gerichtsverfahren über ihren Einsatz auf versiegelten Flächen. Wahrscheinlich können Sie also auch bei diesen vermeintlich unbedenklichen Mitteln mit Strafe rechnen. Das Gleiche gilt für Natron – auch wenn Natron ein erprobtes Hausmittel im Garten ist. Es gibt jedoch eine andere natürliche wie nachhaltige Lösung, die jedoch etwas Arbeit bedeutet: Wie wär’s, wenn Sie die Pflasterfugen begrünen, beispielsweise mit Bruchkraut oder Korsischer Minze?

Unkraut mit Feuer und Wasser bekämpfen

Wenn die Gehwegplatten klein sind, kommen vor einem Haus schnell etliche Meter an Fugen zusammen. Und gerade im Sommer kann die Triebkraft der Natur hier unerbittlich sein. Wer nicht jedes Unkraut per Hand ausrupfen möchte, kann einen Fugenkratzer oder eine Wurzelbürste zur Hilfe nehmen. Dies ist sogar nachhaltiger, da Sie hiermit auch Teile der Wurzeln erwischen.

Wer körperlich nicht stundenlang auf Steinplatten knien kann, oder sich einfach die Arbeit sparen möchte, nutzt einen Hochdruckreiniger. Der entfernt sogar noch den meisten anderen Schmutz von den Pflastersteinen – allerdings oft auch einiges an Erdreich aus den Fugen. Wem die Investition zu hoch ist, kann sich das Gerät auch tageweise im Baumarkt leihen.

Oder sie rücken dem Wildwuchs mit Feuer zu Leibe. Wenn Sie dafür einen speziellen Gasbrenner für Unkraut aus dem Baumarkt verwenden, können Sie viel Zeit sparen. Das Abbrennen der gesamten Pflanze verhindert außerdem die Ausbreitung von Samen in der Umgebung. Sie sollten allerdings unbedingt sicherstellen, dass die Flammen nicht auf Pflanzen oder trockenes Material in der Umgebung übergehen.

Manchmal tut es auch ein harter Besen

Wer es sich besonders einfach machen möchte, fegt den Gehweg regelmäßig mit einem harten Besen. Dabei werden die meisten größeren Pflanzen abgeknickt und das Wachstum insgesamt stark reduziert. Das Ergebnis sieht meist weniger ordentlich aus – doch das Ordnungsamt verhängt Bußgelder erst, wenn die Benutzung des Gehwegs beeinträchtigt ist. Der Bordstein muss also zu Fuß, mit einem Kinderwagen oder einem Rollstuhl problemlos passierbar sein.

Wem auch dies zu aufwändig ist, beauftragt eine Reinigungsfirma. Diese kümmert sich zu allen Jahreszeiten um einen sauberen Bürgersteig und entfernt das Unkraut gleich mit. Die Reinigung kostet dabei für zehn Frontmeter meist weniger als zehn Euro im Monat.

