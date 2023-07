Mit diesen Tipps bleiben Balkonpflanzen während der Urlaubszeit frisch

Bevor Sie sich in den Urlaub verabschieden, sollten Sie sicherstellen, dass für Ihre Balkonpflanzen gut gesorgt ist. Dafür gibt es praktische Lösungen.

Der Sommerurlaub ist eine großartige Gelegenheit, um dem hektischen Alltag zu entkommen und neue Energie zu tanken. Endlich mal nichts tun und die Seele baumeln lassen – was gibt es Schöneres? Hobby-Gärtnern fällt es allerdings schwerer als anderen Menschen, sich in den Urlaub zu verabschieden. Denn was passiert während dieser Zeit mit den geliebten Balkonpflanzen? Wer nicht den Luxus hat, dass Freunde oder Familienmitglieder zum Gießen vorbeischauen können, muss sich eine andere Lösung überlegen. Doch keine Sorge: Mit unseren Tipps können Sie sicherstellen, dass Ihre Pflanzen auch während Ihrer Abwesenheit gesund und munter bleiben.

1. Stellen Sie Balkonpflanzen in den Schatten

Dass Pflanzen Sonnenlicht zum Überleben brauchen, wissen wir alle. Allerdings ist ihr Wasserverbrauch umso höher, je mehr Zeit sie in der prallen Sonne stehen. Um Ihren Balkonpflanzen den Hitzeschock zu ersparen, stellen Sie sie lieber an einen schattigen und überdachten Ort. Alternativ bietet es sich an, die Pflanzen gleich in die Wohnung zu holen. Dort sind sie auch besser vor Unwettern geschützt. Etwas Licht sollte aber in den Raum dringen.

2. Gießen Sie die Pflanzen vor der Abreise

Lassen Sie Ihren Balkonpflanzen vor dem Urlaub eine Extraportion Zuwendung zukommen. Heißt konkret: Direkt vor der Abfahrt kräftig gießen. Dadurch nutzen Sie den Wasserspeicher der Erde. Der Boden sollte gut durchnässt sein – seien Sie also nicht geizig. Nur dann haben die Pflanzen genügend Feuchtigkeit, um mehrere Tage ohne zusätzliche Bewässerung durchzuhalten. Achten Sie darauf, dass das Wasser noch ablaufen kann. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Wurzeln zu faulen beginnen.

Gerade in den heißen Sommermonaten brauchen Pflanzen mehr Wasser. © Harald Jeske/IMAGO

3. Schneiden Sie Ihre Balkonpflanzen zu

Sie können die Anfälligkeit Ihrer Pflanzen für Trockenheit reduzieren, indem Sie vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Schneiden Sie lange Triebe, beschädigte Pflanzenteile und Verblühtes großzügig weg. Dadurch reduziert sich der Wasserverbrauch um eine bedeutende Menge. Schnittverträgliche Pflanzen wie Rittersporn, Lupine und Geranie können Sie noch stärker kürzen. Hier dürfen selbst die Blüten ab. Keine Sorge: Diese Pflanzen treiben schnell wieder aus und werden Sie nach der Rückkehr aus dem Urlaub mit neuer Blütenpracht begrüßen.

4. Untersuchen Sie die Pflanzen auf Schädlinge

Nehmen Sie sich vor der Abreise Zeit, um die Balkonpflanzen einem gründlichen Check-up zu unterziehen. Vertrocknete Stellen und verfaulte Blätter sollten entfernt werden. Inspizieren Sie die Pflanzen außerdem auf einen möglichen Schädlingsbefall. Damit stellen Sie sicher, dass die Gefahr so früh wie möglich erkannt wird, bevor es zu Schlimmerem kommt.

5. Bewässern Sie die Pflanzen mit einer Flasche

Wer über einen längeren Zeitraum weg ist, sollte darüber nachdenken, seine Pflanzen automatisch zu bewässern. Ganz einfach klappt das mit einer Plastik- oder Glasflasche: Füllen Sie die Flasche mit Wasser und stechen Sie kleine Löcher in den Deckel. Stellen Sie die Flasche anschließend nahe an den Wurzeln der Pflanze kopfüber in den Topf. Nun wird die Pflanze konstant bewässert, ohne dass Sie aktiv etwas dafür tun müssen. Je länger Ihr Urlaub dauert, desto größer sollte die Flasche sein. Am besten testen Sie im Vorfeld, welche Wassermenge bzw. wie viele Löcher benötigt werden. Bei zu großen Löchern besteht die Gefahr, dass die Pflanze innerhalb eines kurzen Zeitraums überwässert wird.

6. Nutzen Sie den Badewannen-Trick

Ja, Sie haben richtig gelesen: Auch die Badewanne eignet sich dazu, Pflanzen durch die Sommerhitze zu bringen. Lassen Sie eine kleine Menge Wasser in die Wanne ein und legen Sie ein altes Handtuch hinein. Anschließend stellen Sie die Pflanzen ohne Übertöpfe auf das Handtuch. Auf diese Weise können die Wurzeln Wasser aus dem Handtuch ziehen. Die Wanne sollte nicht mit zu viel Wasser gefüllt sein, da die Wurzeln ansonsten verfaulen können.

7. Bewässern Sie mit Wasserspeicherkugeln

Bewässerungskugeln aus dem Gartencenter sind nicht nur nützlich, sondern auch ein hübscher Blickfang. Füllen Sie die kunterbunten Kugeln mit Wasser und stecken Sie sie kopfüber nahe der Wurzel in den Pflanzenkübel. Das Prinzip funktioniert wie bei dem DIY-Flaschentrick: Der Pflanze wird konstant Wasser zugeführt. In diesem Fall müssen Sie sich aber nicht damit abmühen, die richtige Dosierungsmenge herauszutüfteln.