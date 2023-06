Vorsicht bei Acker-Schachtelhalm im Garten: Kann Hinweis auf ein Bodenproblem geben

> Eine andere, aber ebenfalls mühselige Möglichkeit ist es, die lichthungrige Pflanze auszuhungern, indem man die betroffene Gartenfläche dauerhaft mit einem schwarzen Vlies oder einer lichtdichten Unkrautfolie bedeckt, bis der Schachtelhalm nach etwa einem Jahr eingeht und nicht mehr nachwächst. Aber in dieser Zeit leider auch keine anderen Pflanzen. <

🤣🤣🤣 Ein sehr praktikabler Vorschlag für einen Heimgärtner. Dass der Schachtelhalm danach nicht mehr nachwächst, ist wohl auch eher dem Geist eines Theoretikers entsprungen, denn das Gewächs kann sich, wenn nötig, jahrzehntelang in einen stand-by - Modus zurückziehen, wenn die Lebensbedingungen mal nicht so gut sind. Das ist auch gut zu sehen in den letzten Jahren, wo die Flächen weitgehend ausgedörrt und mehr als trocken sind, also alles andere als Staunässe vorherrscht, der Ackerschachtelhalm aber trotzdem munter weitersprießt. Auch das metertiefe Ausgraben der verzweigten Wurzeln ist in der Praxis nicht durchführbar. Es würde auch ein winziger Wurzelrest im Erdreich ausreichen, damit es hinterher wieder weiterwächst.

Ein Artikel zum Abhaken - macht ein paar Klicks, aber ohne brauchbare Tipps.