Kletternde Stauden

Vor diesen winterharten Gehölzen und Stauden ist kein Rankgerüst sicher

Von: Gisela Busch

Die Rambler-Rose ‘Lykkefund’ (zu deutsch: Glück gefunden) macht, was sie will: Hier hat die Klettermeisterin mit ihrer überbordenden Blütenfülle ein Gartenhäuschen fest im Griff. Schnittpflege braucht die Rose kaum. © Gisela Busch

Es heißt ja, dass Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ob das auch für die Eroberer unter den Gartenpflanzen, die Kletterpflanzen, darf getrost bezweifelt werden.

Denn manche zeigen eine nahezu unerschöpfliche Energie, himmelwärts zu streben. Für überbordende Wuchsfreude sind viele Stauden und Gehölze bekannt. Allen voran die von den Kletterrosen abstammenden Rambler-Rosen, die in voller Blüte zu den schönsten und eindrücklichsten Pflanzen im Garten zählen.

Rambler-Rosen

Pflegeleicht und blühfreudig, schnell wachsend und trockenheitsresisent – Rambler-Rosen kommen bestens ohne gärtnerisches Zutun klar – wenn man sie gewähren lässt. Während klassische Sorten mit Wuchskraft punkten, geben sich moderne Rambler etwas zurückhaltender. „Die neuen Züchtungen wachsen langsamer, bleiben grundsätzlich von zierlicherem Wuchs und blühend zudem oft mehrfach“, erklärte Gärtnermeisterin Heike Mehle von der Baumschule Steuber aus Kassel.



Statt gleich einen ganzen Baum mit ihren weichen, umschlingenden Trieben im Handumdrehen zu erobern, begnügen sie sich auch mit einem Obelisken oder einer Pergola als Klettergerüst.



Die klassischen Rambler-Rosen blühen zwar in der Regel „nur“ einmal im Jahr im Juni und Juli, dafür aber dann sehr üppig in ganzen Büscheln und mit bis zu sechs Wochen Blütezeit sehr lange. Als reichhaltiges Pollenbuffet werden sie zudem von Bienen und anderen Insekten geradezu umschwärmt.



Rambler-Rosen sind entstanden durch Kreuzung der chinesischen Büschel-Rose (Rosa multiflora) mit der Kletterrose (Rosa wichuraiana). Zumeist einmal blühend, besitzen sie lange, weiche und biegsame Triebe, die an tragfähigen Bauteilen und Bäumen bis zu zehn oder mehr Meter emporranken können. Mit dichten Blütenbüscheln aus kleineren, wildrosenartigen Blüten sind sie eine Augenweide und können ohne Rückschnitt und Pflege sich selbst überlassen bleiben.



Kletternde Stauden

Die meisten winterharten Kletterstauden sind Laub abwerfende Schlingpflanzen und brauchen eine Rankhilfe, an der sie sich empor hangeln können. Halbschattige Standorte bevorzugen die meisten, in vielen Farben erhältlichen Waldreben-Arten (Clematis). Mit etwas mehr Sonne gut zurechtkommt das rosa blühende Immergrünes Geißblatt/Geißschlinge (Lonicera henryi). Blaue Blütenkaskaden trägt die Glyzinie (Wisteria), völlig zurecht Blauregen genannt.

Ein ganz besonderer Kletterer ist der Wilde Hopfen (Humulus lupulus), der jährlich bis zu fünf Meter hoch werden kann. Er bildet keine dicken Stämme, sondern stirbt im Herbst oberirdisch ganz ab, um dann im Frühling erneut mit atemberaubendem Tempo (bis 30 Zentimeter pro Tag im Idealfall) himmelwärts auszutreiben. Nur weibliche Pflanzen entwickeln die typischen Hopfendoldenblüten.

Etwas Vorsicht ist geboten bei der wohl wuchsfreudigsten Kletterpflanze überhaupt, dem vollkommen anspruchslosen, immergrünen Schlingknöterich (Polygonum aubertii), in dessen wild wucherndem Laubdach Vögeln und Insekten geschützte Winterquartiere als auch Brutplätze finden können.



Keinerlei Rankhilfe brauchen die „Selbstklimmer“, die sich mittels kleiner Haftfüßchen an Mauerwerk, Klettergerüsten und sogar glatten Oberflächen festhalten. Beliebte Sorten seien der immergrüne Gemeine Efeu (Hedera helix), die Laub abwerfende Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris) und die für ihre fulminante, tiefrote Herbstfärbung bekannten Sorten des Wilden Wein wie etwa Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´ und P. quinquefolia ‘Engelmannii’.



Einjährige Pflanzen

Sie klettern nur einen Sommer lang, fühlen sich dafür aber auch im Topf auf Balkon oder Terrasse wohl: die Einjährigen Kletterer: Empfehlenswerte Arten sind die Blaue Trichterwinde (Ipomoea tricolor), die orange-blühende Schwarzäugige Susanne (Thunbergia alata), die Große Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) mit ihren essbaren orangeroten Blüten und die vor allem im Bauerngarten beliebte Duft-Wicke (Lathyrus odoratus). Sie alle sterben im Winter ab, lassen sich aber leicht im Frühjahr aussähen.



Rank-Reviere

Wo eine ausbreitungswillige Pflanze, da ein Weg: Rambler-Rosen und kletternde Stauden nehmen, je nach Wuchsstärke und Sorte, schnellstens Obelisken, Gartenmauern, Rosenbögen, Pergolen, Spaliere und sogar ganze Bäume in Besitz – soweit man es gestattet. Sie müssen nicht, dürfen aber gestutzt werden, wenn sie es zu wild treiben. Falls sie im Alter verkahlen, sorgt laut Mehle ein kräftiger Rückschnitt für neue Lebensenergie.



Nur bei einem Kletterobjekt, den Gabionen, an deren Dauergrau sich so mancher Gartenbesitzer vielleicht inzwischen sattgesehen hat und sie nun lieber begrünen würde, müssen Erobererpflanzen wie Rambler-Rosen und Kletterstauden in der Regel passen. Die steingefüllten Drahtkörbe würden sich laut Gärtnermeisterin Mehle im Sommer viel zu sehr in der Sonne aufheizen, als dass sich Rankpflanzen auf Dauer an ihnen wohlfühlen könnten. Archivfoto: Gisela Busch



Info: baumschule-steuber.de

Pflanztiefe bei Rosen Die richtige Pflanztiefe richtet sich bei allen Rosen – von Bodendeckern über Strauch- und Edelrosen bis hin zu Kletter- und Rambler-Sorten – nach der Veredlungsstelle, also der Verdickung im Holz zwischen den Wurzeln und den Edeltrieben. Diese sollte – anders als bei Obstgehölzen – nach dem Einpflanzen gut fünf Zentimeter tief im Boden liegen, um der Entwicklung von Wildtrieben vorzubeugen. Nach dem Einpflanzen müssen Container-Rosen ausgiebig gewässert werden. Bis zum ersten Frost haben die Gehölze dann noch genug Zeit zum Anwurzeln.