Wäsche draußen trocknen: Der falsche Standort kann ihre Kleidung ruinieren

Von: Andrea Stettner

Im Sommer wird Wäsche draußen ratzfatz trocken. In farbigen Textilien entstehen dabei leider oft unschöne Flecken. Woran liegt das?

Wer seine Wäsche im Sommer draußen trocknet und auf den Wäschetrockner verzichtet, spart jede Menge Energie und schont den Geldbeutel. Schließlich scheint die Sonne umsonst und die Wäsche duftet danach immer herrlich frisch. Zudem wird Schimmelbildung in den Wohnräumen verhindert, wenn Sie die feuchte Wäsche draußen statt drinnen aufhängen. Also ab mit dem Wäscheständer auf den Balkon oder in den Garten! Dabei sollten Sie jedoch unbedingt auf den richtigen Standort achten.

Wäscheständer nie in die pralle Sonne stellen – UV-Licht sorgt für Flecken

Viele machen den Fehler, dass sie ihre nasse Kleidung in der prallen Sonne aufhängen. Natürlich werden die Stoffe dadurch schneller trocken – allerdings kann es dann passieren, dass Ihre Lieblingskleidung nach dem Bad in der Sonne nicht mehr so schön wie vorher aussieht. Und das hat einen Grund: Das UV-Licht erzeugt nämlich eine chemische Reaktion in bunten Kleidungsstücken. Die Farbmoleküle oxidieren, was einen Bleicheffekt zur Folge hat. Strahlende Farben verblassen dadurch und es entstehen helle Flecken oder unschöne Streifen, die dauerhaft bleiben. Manche Grundfarben verblassen dabei schneller als andere – rote Kleidungsstücke sind etwa anfälliger als blaue. Ist schwarze Kleidung verblasst, helfen Hausmittel, die Farbe wieder aufzufrischen.

Draußen wird die Wäsche im Sommer besonders schnell trocken. © Alfred Hofer/Imago

Was Sie beim Wäschetrocknen draußen beachten sollten

Um diesen Effekt zu verhindern, sollten Sie bunte T-Shirts, Pullis & Co. lieber nicht in der prallen Sonne aufhängen. Mit diesen Tipps kann nichts schief gehen:

Trocknen Sie die Wäsche draußen an einem schattigen oder halbschattigen Ort.

Drehen Sie die Kleidung auf links.

Hängen Sie die einzelnen Wäschestücke nicht zu dicht auf, dann trocknen sie schneller.

Wäsche vor der Dämmerung abhängen, sonst zieht sie Feuchtigkeit.

Die Wäsche nachts draußen zu trocknen funktioniert nicht, da die höhere Luftfeuchtigkeit den Verdunstungsprozess behindert.

Sogar im Winter können Sie Wäsche bei frostigen Temperaturen draußen trocknen. Möglich macht dies die sogenannte Sublimation.