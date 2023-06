Warum Querlüften im Sommer so hilfreich ist

Auf Durchzug: Wer kann, sollte im Sommer querlüften, denn so lassen sich Wohnung oder Haus besonders gut kühl halten. © Christin Klose/dpa-tmn

Warme Luft raus und kühle Luft rein, bitte! Das geht am besten, wenn man alle Fenster und Türen aufreißt und querlüftet. Das hat auch einen weiteren Vorteil - am nächsten Tag.

Düsseldorf - An heißen Tagen sorgt Durchzug am Morgen oder Abend dafür, dass die warme Luft im Haus durch kühlere ersetzt wird. Folge: Die Raumtemperatur sinkt, wir haben es zu Hause erträglicher.

Aber das ist nicht der einzige Vorteil des Querlüftens: Auch die Gebäudewärme sinkt dadurch, wie es von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen heißt.

Denn auch Beton, Mauerwerk und Stahlträger nehmen an heißen Tagen Wärme auf. Haben sie kaum eine Chance auf Abkühlung, erwärmen sie Haus oder Wohnung weiter. Das Querlüften aber sorgt für einen Luftzug, der die Temperatur des Gebäudes sinken lässt - cooler Effekt: Haus oder Wohnung wärmen sich am nächsten Tag nicht so schnell auf. dpa