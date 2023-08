Am Efeu kommt kein Sechsbeiner vorbei

Von: Gisela Busch

Neben dem Admiral kann man im Herbst auf den duftenden Efeublüten auch andere Schmetterlinge Falter finden, die spät im Jahr noch unterwegs sind wie etwa das Tagpfauenauge und den Kleinen Fuchs. © MP_FOTO71/Panthermedia.net

Der Efeu ist ein herbstblühendes Klettergehölz. Er ernährt Falter und Insekten und begrünt jede Problemzone. Zudem würden Bienen, Wespen und Schmetterlinge die Pflanze zu ihrem „absoluten Gartenliebling“ erklären, wenn man sie nach ihrer begehrtesten Futterquelle im herbstlichen Garten fragen würde.

Dennoch ist es eine riskante Angelegenheit, eine öffentliche Liebeserklärung an den Efeu abzugeben. Das immergrüne Klettergehölz, das schon im Altertum in Mythologie und Symbolik eine bedeutende Rolle spielte, hat nämlich im Garten einen ziemlich schlechten Ruf.

Das göttliche Gewächs: Bei Griechen und Römern hatte Efeu hohen Symbolwert

Schon immer hatte Efeu in der Geschichte seinen Platz. Die Pflanze, der Blätter eine äußerst dekorative, markant geäderte Zeichnung tragen, wurde bereits in der Antike von vielen Schreibern erwähnt. Im alten Ägypten war der Efeu Osiris, dem Fruchtbarkeitsgott und Herrscher des Totenreiches, geweiht und in der griechischen und römischen Mythologie galt er neben der Weinrebe als Attribut der Weingötter Dionysos und Bacchus. Man glaubte in der Antike nämlich, dass um den Kopf gebundene Efeuranke vor den negativen Begleiterscheinungen exzessiven Trinkens schützen würde.

Auch in der frühchristlichen Symbolik und in mittelalterlichen Kathedralen begegnet man dem Efeublatt als Schmuckmotiv immer wieder. Efeu ist auch unter dem Volksnamen „Grabefeu“ und „Totenranke“ bekannt, was wohl daran liegt, dass er gern als Bodendecker auf Friedhöfen verwendet wird. Als immergrüne Pflanze galt er zudem als Sinnbild von Ewigkeit, Freundschaft und ehelicher Treue. Antike griechische Priester sollen Brautpaaren anlässlich ihrer Eheschließung eine Efeuranke als Symbol ewiger Liebe und beständigen Glücks überreicht haben.

Die Gründe sind vielfältig: Efeu wächst üppig – man könnte auch sagen: er wuchert, als gäbe es kein Morgen. Er verbreitet latent Friedhofsstimmung, wobei kaum jemand etwas gegen verwunschen umrankte Grabsteine einzuwenden hat. Er muss im Garten praktisch pausenlos in seine Schranken gewiesen werden. Während nämlich die Heckenschere im bodennahen Dickicht noch die in alle Himmelsrichtungen davoneilenden Ausläufer einzufangen versucht, hat Hedera (so der botanische Name) mit kräftigen Saugwurzeln entschlossen schon den nächsten (und übernächsten) Baum geentert.

Vielfältige Anwendung im Garten

Wie aber kann es sein, dass all dies Efeu-Liebhaber, die einmal der Faszination dieses ungestümen Lebenskünstlers mit den immergrünen, lederartigen Blättern erlegen sind, nicht schreckt? Die Antwort liegt auf der Hand: Zu vielfältig sind die gärtnerischen Möglichkeiten des eigenwilligen, seit der Antike geschätzten Gehölzes, von dem hierzulande vor allem drei Arten verbreitet sind: Gemeiner Efeu (Hedera helix), der überall wächst, Irischer Efeu (Hedera hibernica), der größere Blätter hat und Hauswände begrünt, und der Kaukasicher Efeu (Hedera colchica), die kleinste Efeuart. Es gibt im Gartenfachhandel grün-, bunt- und gelblaubige Sorten.

Sven Görlitz Gartenberater beim Verband Wohneigentum © Privat

Als Efeu-Fan bezeichnet sich auch Sven Görlitz, Gartenberater beim Verband Wohneigentum Baden-Württemberg, der den botanischen Außenseiter als Multitalent schätzt. Efeu wächst zwar wild in nahezu jedem älteren Garten, dennoch ist er dort meist nicht gern gesehen, weiß Görlitz. Der Gartenberater schätzt „Hedera helix“, so der botanische Name, dennoch als einen seiner größten Pflanzen-Lieblinge, obwohl „jeder, der schon einmal mühsam alten Efeu zurückschneiden musste, ein ambivalentes Verhältnis zu ihm haben dürfte“. Lassen sich doch mit dieser in allen Teilen giftigen Kletterpflanze hölzerne Sichtschutzwände, Rosenbögen, Mauern und in die Jahre gekommene, knorrige Obstbäume begrünen und wertvolle, neue Lebensräume schaffen. Efeu wirkt als Schallschutzwand, bietet Insekten und Vögeln Unterschlupf samt Nahrung und reinigt zudem noch die Luft.

Rosenbögen sind für den Efeu der perfekte Kletterspielplatz. Das immergrüne Gehölz begrünt aber auch den Boden an halbschattigen Problemstellen. © BGL

Futterquelle für viele Insekten im Herbst

Gar nicht hoch genug geschätzt werden kann die Bedeutung des – älteren – Efeu als Trachtpflanze im Herbst. Der Spätblüher unter den heimischen Gehölzen trägt von September bis in den November hinein eine Fülle an – zugegeben: unscheinbaren – Blüten. Am blütenreichen Efeu kommt also zu dieser Jahreszeit praktisch kein hungriges Getier, das sechs Beine hat, vorbei. Praktisch alle Insektenarten brauchen späte Nahrungsquellen wie diese zum Überleben. „Die Efeu-Seidenbiene ist sogar gänzlich auf die Pollen des Efeus angewiesen“, sagt Görlitz. Die schwarzen Beeren werden im Winter von Amsel, Mönchsgrasmücke, Gartenrotschwanz, Rotkehlchen und Star gern verspeist.

Leckerbissen: Die blauschwarzen, im Winter heranreifenden Früchte werden von Staren, Amseln und anderen Drosseln gerne gefressen. © Sven Görlitz

Anspruchsloses Gehölz für jede Gartenlage

Noch eine Eigenschaft lässt Görlitz für das Gehölz schwärmen: seine außerordentliche Anspruchslosigkeit. Die Pflanze kommt nämlich mit den allermeisten schwierigen Standorten problemlos zurecht. Lediglich in der vollen Sonne wird ausreichend Bodenfeuchtigkeit benötigt. Der ökologisch wertvolle Bodendecker unterdrückt lästiges Unkraut und bewährt sich im tiefen Schatten ebenso wie an Mauern und Zaunelementen. Nützliche, aber unansehnliche Gartenelemente wie zum Beispiel große Regenwasser-Sammeltanks aus Kunststoff lassen binnen kurzer Zeit unter einem üppigen Efeu-Mantel verstecken, wobei der grüne Pelz schnittverträglich ist.

Mühelos erklimmt das Gehölz mit dem attraktiven Blattwerk Hauswände, Mauern und sogar lebensfeindliche Objekte wie steingefüllte Gabionen. © BGL/NH

Blüten entwickelt der Efeu erst im Alter

Die Attraktivität des Efeus wächst mit dem Alter, denn erst nach etwa zehn Jahren entwickelt sich das Blütenholz. Zudem weist die Pflanze je nach Alter auch unterschiedliche Blattformen auf – eine Eigenschaft, die man „Blattpolymorphismus“ nennt. Die Blätter der jugendlichen Efeu-Pflanze zeigen noch die typischen Einbuchtungen. Nach etwa zehn bis 15 Jahren bildet das Gehölz dann nur noch rundliche oder herzförmige Blattformen und wächst strauchartig. Dazu treibt es verzweigte, kronenartige Triebe, die keine Haftwurzeln mehr aufweisen, aber dafür im Herbst büschelige Blütenstände.

Jung und alt: Das Laub junger Pflanzen (links) weist die ausgeprägten Einbuchtungen auf. Rechts das glattrandige, herzförmige Blatt einer alten Pflanze. Efeu blüht erst nach acht bis zehn Jahren und nur alte Triebe entwickeln die Blüten mit dem typischen Honigduft. © Gisela Busch

Aus dem Kletterer wird später ein Strauch

Diese Altersform des Efeus kann auch als Strauch-Efeu (Hedera helix ´Arborescens´) gekauft oder durch Stecklinge, die dann ebenfalls nicht mehr klettern, selbst gezogen werden. Dieser immergrüne Strauch hat mit schattigen Lagen kein Problem. Er wird gewöhnlich etwa 1,5 Meter hoch und breit, wächst schön rundlich und geht, anders als sein jugendlich-wilder Verwandter, garantiert nicht mehr auf Klettertour. Ein echter Strauch eben – und zugleich eine gute Alternative zum geplagten Buchsbaum – auf Efeu hat der berüchtigte Buchsbaumzünsler nämlich keinen Appetit.

Efeu ist also viel besser als sein Ruf, betont Gartenberater Görlitz – zumal es auch nicht stimme, dass er große Bäume „erwürgt“. Kleinere Gehölze könne er allerdings zu überwuchern und so zum Absterben bringen. „Hat ein Efeu aber einen größeren Gartenbaum erobert, sollte man ihn dort lassen – aber im Zaum halten“. Solche „Efeubäume“ könnten sich nämlich zu wunderschönen immergrünen Schattenspendern entwickeln, die einem Garten etwas herrlich Verwunschenes geben.

Haften statt schlingen Der botanische Name der Pflanze lautet „Hedera helix“, wobei sich das griechische „Hédra“ („sitzen“) auf das Haft-Prinzip der Wurzeln bezieht. Efeu gilt als Kletterpflanze, ist aber eigentlich ein Selbstklimmer oder Haftwurzler. Auch die Artenbezeichnung „Helix“ („gewunden“, „spiralig“) ist aus botanischer Sicht falsch, weil Efeu eben keine Ranken hat und sich auch nicht, wie etwa Hopfen, um eine Stütze schlingt.

Mehr Informationen: In der Deutschen Efeugesellschaft frönen Liebhaber und Sammler ihrer Leidenschaft. Auf der Internetseite werden internationale Efeu-Sammlungen und Spezialgärtnereien vor gestellt. Efeu in zahlreichen Arten und Sorten gibt es zum Beispiel bei der Efeugärtnerei Stefan Lüske und bei Helix Pflanzen.

Innige Beziehung: „Erwürgen“ kann die Kletterpflanze den älteren Baum aber nicht. © GMH/nh