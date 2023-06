Nicht nur zum Geschirr spülen – Ihre Spülmaschine kann noch so viel mehr

Von: Anna Heyers

Machen Sie Ihre Spülmaschine zum Küchen-Multitalent: Wir verraten Ihnen neun Verwendungen des Haushaltsgeräts, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben.

Im hektischen Alltag streben wir häufig danach, alles schnell und effizient zu erledigen. Das lästige Abwaschen von Geschirr gehört sicherlich zu den Aufgaben, die Zeit und Energie rauben. Kein Wunder also, dass die meisten Haushalte heutzutage eine Spülmaschine besitzen, um diese lästige Pflicht zu erleichtern.

Doch haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass die Spülmaschine noch viele weitere Möglichkeiten bietet, als nur Teller und Gläser zu reinigen? Hier finden Sie einige nützliche Tipps, welche Gegenstände in Ihrem Haushalt ebenfalls in der Spülmaschine Platz finden können.

1. Teller – ohne dreckig zu sein

Haben Sie schon mal daran gedacht, Ihre Teller vor dem Servieren in der Spülmaschine vorzuwärmen? Stellen Sie sie einfach in die Maschine, bevor Sie Ihr Essen zubereiten. Einfach eine Trockenrunde starten: Die Wärme der Spülmaschine erhitzt die Teller und das hält so Ihr Essen länger warm. Aber: Ein entsprechendes Programm hat nicht jedes Modell.

2. Obst und Gemüse – ein Waschgang für Snacks

Ihre Spülmaschine kann Ihnen auch dabei helfen, Obst und Gemüse gründlich zu reinigen. Legen Sie sie einfach in den oberen Korb und verwenden Sie einen sanften Waschzyklus. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle empfindlichen Lebensmittel für die Spülmaschine geeignet sind.

3. Spülschwämme – hygienische Reinheit in Sekundenschnelle

Spülschwämme können schnell Bakterien beherbergen. Werfen Sie sie jedoch nicht gleich weg! Legen Sie sie stattdessen in den Besteckkorb Ihrer Spülmaschine und waschen Sie sie bei hohen Temperaturen. Dies tötet Keime ab und verlängert die Lebensdauer Ihrer Schwämme.

4. Filter der Abzugshaube – so bleibt die Lüftung in Schuss

Die Filter Ihrer Abzugshaube können fettig und schmutzig werden. Statt sie mühsam von Hand zu reinigen, legen Sie sie einfach in die Spülmaschine. Ein heißer Waschgang entfernt Fett und Schmutz effektiv und lässt Ihre Abzugshaube wieder wie neu aussehen. Aber: Hier unbedingt einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen – die Spülmaschine ist nicht für jede Dunstabzugshaube die korrekte Wahl.

5. Kinderspielzeug – Sauberkeit für die Kleinen

Spielzeug, das oft in den Händen Ihrer Kinder landet, kann von Keimen wimmeln. Werfen Sie Plastikspielzeug einfach in die Spülmaschine, um es gründlich zu reinigen. Vergewissern Sie sich jedoch, dass es spülmaschinenfest ist und keine Batterien enthält.

6. Grillzubehör – ohne Aufwand reinigen

Nach einem Grillabend kann das Reinigen des Grillzubehörs mühsam sein. Legen Sie Grillroste, Spieße und andere abnehmbare Teile einfach in die Spülmaschine. Das erspart Ihnen Zeit und Mühe beim Schrubben und sorgt für hygienisch sauberes Zubehör.

7. Silikonbackformen – Gerüche entfernen

Silikonbackformen können nach mehreren Verwendungen anfangen, Gerüche anzunehmen. Reinigen Sie sie in der Spülmaschine, um unangenehme Gerüche zu entfernen und sie wieder frisch und einsatzbereit zu machen. Übrigens, auch Handyhüllen aus Silikon können in die Spülmaschine.

8. Vasen – auch an schwer erreichbaren Stellen

Schmutzige Vasen können schwer zu reinigen sein, insbesondere wenn sie enge Öffnungen haben. Die Spülmaschine kann jedoch Abhilfe schaffen. Geben Sie sie in die Maschine und lassen Sie sie bequem von den Wasserstrahlen reinigen.

9. Plastikblumen – endlich wieder staubfrei

Wenn Ihre Kunststoffblumen mit Staub bedeckt sind, können Sie sie einfach in die Spülmaschine geben. Wählen Sie einen schonenden Waschgang ohne Hitze, um die Farben und Formen Ihrer Blumen zu erhalten. Übrigens: Muffige Tupperdosen werden mit einem Haushaltstipp wieder frisch.

