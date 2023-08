Zum Würzen und Dippen: Zucchini-Ketchup einfach selber machen

Sie haben einen Zucchini-Überschuss? Dann ist ein Zucchini-Ketchup zu empfehlen, denn dafür benötigt man viele davon. Ein Rezept, das ohne Thermomix gelingt.

Wenn die Zucchini im Beet in ihre Erntephase kommen, weiß man schnell nicht mehr, wohin damit. Lässt man sie zu groß werden, verlieren sie an Aroma und sind nicht mehr so schön knackig. Sie für den Vorrat haltbar zu machen, ist hier eine gute Lösung. Anstatt die Zucchinifrüchte einfach nur einzulegen, bietet sich zur Abwechslung ein selbst gemachter Zucchini-Ketchup an: ideal zum Verfeinern und Würzen von Gerichten, als Gemüsedip oder als schnelle Pasta-Sauce.

