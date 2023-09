Zugvögel beobachten: Welche Arten im September in Richtung Süden fliegen

Von: Ulrike Hanninger

Teilen

Wenn die Zugvögel gen Süden aufbrechen, ist das immer ein großes Spektakel. Die folgenden Arten lassen sich im September beobachten.

Wer möchte nicht den Winter im Süden verbringen? Die Zugvögel, darunter auch viele heimische Gartenvögel, tun genau das. Dabei unterscheidet man je nach Distanz zwischen Langstrecken-, Mittelstrecken- und Kurzstreckenziehern. Die Hauptreisezeit fällt auf die Herbstmonate, also September und Oktober. Die Tiere verlassen Deutschland, weil das Nahrungsangebot während der kalten Jahreszeit nicht zum Überleben reichen würde. Vor allem reine Insektenfresser würden hier häufig verhungern. Wer es im Herbst im Garten aber etwas ruhiger angehen lässt, kann die Vögel sogar anlocken und ihnen Nahrung bieten. Sie bei ihrem Flug zu beobachten ist ein großes Vergnügen und gelingt mit ein paar Tipps noch besser.

Diese Zugvögel fliegen im September in den Süden

Kraniche fliegen in der Gruppe in den Süden. In der Regel nehmen die Zugvögel dabei eine keilförmige Formation ein. © imagebroker/Imago

Der Kuckuck ist einer der Zugvögel, der ab September das Land verlässt und erst im März oder April zurückkehrt. Den Winter verbringt er südlich des Äquators, wie der Naturschutzbund Deutschland (NABU) informiert. Bis zu seinem Ziel legt der scheue Vogel nicht selten 8.000 bis 12.000 Kilometer zurück. Man zählt ihn deshalb zu den Langstreckenziehern.

So unscheinbar das Aussehen, so einzigartig der Gesang: Die Nachtigall macht sich, im Gegensatz zu vielen anderen Arten, nicht in der Gruppe, sondern ganz allein auf den Weg. Sie fliegt überwiegend nachts und überwintert in Afrika.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Die Langstreckenzieher auf einen Blick:

Kuckuck

Nachtigall

Rauchschwalbe

Mehlschwalbe

Fitis

Kurz- und Mittelstreckenzieher am Herbsthimmel

Weniger weite Strecken legt unter anderem der Kranich zurück. Der stattliche Vogel mit einer Flügelspannweite von 180 bis 222 Zentimetern macht sich etwa Mitte September auf die Reise. Man erkennt sie gut an ihrer Größe und an ihren majestätischen, langsamen Flugbewegungen. Etwa 300.000 Exemplare überfliegen dem NABU zufolge jährlich Deutschland. Ihre Winterquartiere schlagen sie in Frankreich, Westspanien und im Nordwesten Afrikas auf. Sie fliegen tagsüber in der Gruppe und bilden eine markante V-Formation.

Der Star, ein wahres Gesangstalent, lässt es etwas gemütlicher angehen. Er verabschiedet sich nach und nach, im Zeitraum von Anfang September bis Ende November, aus deutschen Gärten. Einige von ihnen überwintern aber auch hier, was die Tiere zu sogenannten Teilziehern macht. Die anderen fliegen ans Mittelmeer, ins nordwestliche Afrika und an die westeuropäische Atlantikküste.

Zugvögel: Zehn Arten, die im Herbst in den Süden ziehen Fotostrecke ansehen

Der Kiebitz ist eine auffällige Gestalt mit schwarzem Oberkleid, das metallisch schimmert, und leuchtend weißer Unterseite. Nicht umsonst wurde er zum Vogel des Jahres 2021 gekürt. In Deutschland ist er leider nur noch selten anzutreffen – hier fehlt es an Feuchtgrünland, seinem natürlichen Lebensraum. Abhängig vom Wetter und Klima zieht er ab September in den Süden oder bleibt hier. In milden Gegenden gilt er als Standvogel.

Die Arten auf einen Blick:

Kranich

Star

Kiebitz

Feldlerche

Graugans

Singdrossel

Tipps, um die Vögel auf ihrer Reise zu beobachten

Mit etwas Glück lassen sich Zugvögel ganz entspannt vom Garten aus beobachten. Dort gibt es manchmal auch Arten zu sehen, die nur im Winter in Deutschland anzutreffen sind. Höhere Chancen hat man allerdings, wenn man sich vorab ein wenig über die jeweiligen Vögel informiert. Also herausfindet, wer gerade am Himmel unterwegs ist und welche Route die Vogelart normalerweise einschlägt. Besondere Momente erlebt man, wenn man die Rastplätze der Tiere kennt. Laut der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF sind Feuchtgebiete, Gewässerränder und Naturschutzgebiete typische Landeplätze. Auf brachliegenden Feldern und Äcker sowie weitläufigen Wiesen und Lichtungen stehen die Chancen für eine Sichtung aber ebenfalls gut.

Die meisten Zugvögel sind in den frühen Morgenstunden zu sehen, ergänzt der WWF. Bei der Bestimmung der Arten helfen Details wie Formation oder Flugverhalten, also ob sie allein oder in der Gruppe fliegen. Und natürlich ein Fernglas, das man unbedingt bei sich tragen sollte. Kommt man den Zugvögeln tatsächlich nahe, ist es wichtig, die Tiere nicht zu stören. Nur bei genügend Abstand können sie in Ruhe fressen, trinken und sich ein wenig erholen.