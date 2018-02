20 Jahre nach seinem Tod: Darum ist Falco bis heute unvergessen

Vor 20 Jahren starb der österreichische Musiker Falco in der Dominikanischen Republik. Sein größter Hit war "Rock me Amadeus".

Heilbronn - Sein Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof ist ähnlich geteilt wie Falcos Leben: Eine opulente Glasplatte mit einem Bild des Sängers im Batman-Umhang und den Titeln der wichtigsten Songs rufen sein Werk ins Gedächtnis. Der Obelisk mit seinem Künstlernamen erinnert an sein ausschweifendes Leben als Kunstfigur. Und die private Seite ist durch den Grabstein mit Falcos bürgerlichem Namen Hans Hölzel symbolisiert.

Auf dem Wiener Zentralfriedhof liegt der "Rock me Amadeus"-Sänger in bester Künstlergesellschaft. Auch Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Udo Jürgens haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Und auch, wenn sein Todestag heute genau 20 Jahre her ist: Vergessen und als Künstler komplett tot ist Falco noch lange nicht. Doch warum eigentlich? Auf echo24.de* gibt es den ganzen Artikel zu lesen - dazu mehr Fotos und ein Video.



