„Besoffene Geschichte": Society-Star Lugner rechnet nach öffentlicher Beleidigung mit Thomas Gottschalk ab

Von: Volker Reinert

Entertainer Thomas Gottschalk lästerte in seinem Podcast über den Wiener Geschäftsmann Richard Lugner. Der meldete sich nach der öffentlichen Häme ihm gegenüber nun auch zu Wort.

Wien – Der Bauunternehmer Richard Lugner (90) hat die Nase gestrichen voll. Nachdem der ZDF-„Wetten, dass...?“-Moderator Thomas Gottschalk (73) in seinem RTL-Podcast „Die Supernasen – mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger“ über den Wiener lästerte, reagierte der 90-Jährige in einem Interview. Doch was genau war geschehen?

Thomas Gottschalk lästert über Besuch in „Lugner City“ und Richard „Mörtel“ Lugner

Der Kult-Entertainer ließ es sich im Podcast-Gespräch mit seinem alten Kumpel Mike Krüger (71) nicht nehmen, einige Spitzen gegen Richard Lugner, dessen Spitzname „Mörtel“ lautet, zu platzieren. So empfand er seinen Besuch in der „Lugner City“ als äußerst fragwürdig und das aus mehreren Gründen. Zunächst musste er „schalen Champagner“ aus Pappbechern trinken. Offenbar ein absolutes No-Go für Thomas Gottschalk, der erst kürzlich offenlegte, dass er trotz erfolgreicher TV-Karriere nur unter 1000 Euro Rente bekomme.

Darüber hinaus echauffierte er sich über Lugner, dass dieser „immer wieder irgendwelche 12-Jährigen aus Hollywood einfliegen lässt, um sie über den Opernball zu schleifen.“

Richard Lugner und der Wiener Opernball: Seit dem Jahr 1992 geht Richard Lugner immer an der Seite eines Promis, meistens aus Hollywood, zum Wiener Opernball. So war er unter anderem mit Joan Collins (1993), Sophia Loren (1995), Grace Jones (1996), Pamela Anderson (2003), Paris Hilton (2007), Kim Kardashian (2014) oder Melanie Griffith (2018) an seiner Seite auf dem weltbekannten Opernball zu Gast. Aber auch deutsche Stars fanden sich an der Seite von „Mörtel“, so zum Beispiel Nadja Abd El Farrag (2000) oder Dieter Bohlen (2010).

Richard Lugner äußert sich im Interview und versteht Gottschalk nicht

Im Interview mit dem österreichischen Portal heute.at rechtfertigte sich der verblüffte Lugner nun über die Aussage des gebürtigen Bambergers: „Dass er in der Sekt-Bar mit Pappendeckel-Becher bewirtet wurde, halte ich für ausgeschlossen“.

Wieso Gottschalk sich so über den Baumogul äußerte, verstehe der Wiener nicht. Im Gegenteil. Laut Lugner hätten die beiden ein stets freundliches Verhältnis zueinander gepflegt. So trafen die beiden erst kürzlich bei den Salzburger Festspielen auf Schloss Mönchstein aufeinander und winkten sich zu. Außerdem posierte der Moderator ein Jahr zuvor mit einem der wohl bekanntesten Gäste des Wiener Opernballs für ein gemeinsames Foto in München.

„Wetten, dass...?"-Moderator Thomas Gottschalk lästerte in seinem Podcast „Die Supernasen – mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger" über den Bauunternehmer Richard Lugner.

Groll hegt der 90-Jährige gegenüber Gottschalk aber nicht. So seien die Aussagen des TV-Showmasters einfach nicht zutreffend und „eine besoffene Geschichte, aber keine Wahrheit“, so Lugner abschließend. Gottschalks RTL-Moderationskollegin Barbara Schöneberger schwärmte indes kürzlich sehr über ihren Ehemann. Verwendete Quellen: heute.at