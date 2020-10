AC/DC-Fans in Trauer: Paul Matters ist tot - Weggefährte findet rührende Worte

AC/DC und ihre Fans betrauern ein ehemaliges Bandmitglied. Paul Matters ist tot. Ein früherer Weggefährte findet rührende Worte.

München - Traurige Nachrichten für die Musikwelt und Fans von AC/DC. Paul Matters ist tot. Das ehemalige Bandmitglied verstarb am Mittwoch, den 14. Oktober. Das bestätigte sein Biograph Jesse Fink dem Rolling Stone. Über die Todesursache machte er keine Angaben. Zuletzt mussten die AC/DC-Fans 2017 mit dem Tod von Malcolm Young um ein früheres Mitglied trauern.

Another former AC/DC musician has died: bassist Paul Matters. RIP, mate #acdc pic.twitter.com/N9ZNAlvTfK — Jesse Fink (@JesseFink) October 14, 2020

AC/DC-Fans trauern: Ex-Bassist Paul Matters ist tot - mit ihm rockte die Gruppe Australien

Der Name Paul Matters dürfte wohl hauptsächlich eingefleischten AC/DC-Fans ein Begriff sein. Der Bassist nahm kein Album und keine Single mit der Gruppe auf. Matters begleitete die Band ausschließlich live. 1975, nach der Veröffentlichung des Albums „High Voltage“, gaben AC/DC einige Konzerte in ihrer australischen Heimat. Paul Matters tourte mit und spielte den Bass.

AC/DC: Ex-Bassist Paul Matters ist tot - Bon Scott schmiss ihn angeblich einst aus der Band

Leider war Paul Matters Zeit bei AC/DC kurz darauf schon wieder vorbei. Noch vor Ende des Jahres verließ er die heutige Kultband. Es heißt, Bon Scott (Leadsänger von 1974 bis zu seinem Tod 1980) habe ihn damals gefeuert und Matters sei nicht im Guten gegangen. Seinen Platz nahm Mark Evans ein, der ebenfalls nur zwei Jahre lang Teil von AC/DC war.

AC/DC trauert um ehemaliges Bandmitglied Paul Matters - Weggefährte findet rührende Worte

Rod Wescombe, langjähriger Freund und Kollege von Paul Matters, findet heute rührende Abschiedsworte. „Ich war schockiert und traurig, von Paul Matters Tod zu erfahren“, schreibt er bei Facebook*, „ich habe Paul das erste Mal 1973 bei einem Gig in Hamilton, Newcastle getroffen, als er Bass für die die Band ‚Armageddon‘ spielte. Als ich in Toronto gelebt habe, kam er immer wieder in den späten Stunden bei Partys vorbei und er liebte es, Party zu machen.“

Dann deutet Wescombe an, dass Matters nach seiner Zeit bei AC/DC wohl etwas ruhiger geworden war: „Ende `75, nachdem er AC/DC verlassen hatte, spielten wir gemeinsam in der einzigartigen Band mit dem Namen ‚Miss Australia Band‘ bei einem Gig auf einer Fähre auf dem Lake Macquire. Ich bin in den Sonnenschein weiter im Süden des Sees gezogen und Paul kam immer zum Entspannen vorbei, wenn er in der Gegend war.“

Abschied von Paul Matters: „Rock n‘ Roll“-Lifestyle sorgte wohl für gesundheitliche Probleme

„Ich erinnere mich, dass er mich immer zum Lachen bringen konnte, wenn er in der Laune war. Nachdem ich New South Wales verlassen hatte, habe ich den Kontakt zu ihm verloren, wie es über die die Jahren vielen anderen mit ihm geschehen war“, hatte sich Matters offenbar nach und nach zurückgezogen, „aus allen Berichten hat man erfahren, dass er in seinen späten Jahren ein zurückgezogenes Leben gelebt hat und sein früherer „Rock n‘ Roll“-Lifestyle seine Gesundheit angeschlagen hatte. Er wird von allen vermisst werden, die ihn gekannt haben. Ruhe in Frieden Paul Matters.“

Im September mussten Rock- und Metal-Fans bereits von Frankie Banali Abschied nehmen. Der legendäre Drummer und seine Band Quiet Riot bleiben vor allem mit einem unwiderstehlichen Song in Erinnerung.