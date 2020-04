Mega-Verwandlung! Wendler-Tochter Adeline Norberg zeigt sich ungewohnt stylisch - Alles wegen Laura Müller?

Adeline Norberg, Tochter von Michael Wendler, zeigte sich auf Instagram stark verändert. Liegt die Style-Veränderung an ihrer „Stiefmutter“ Laura Müller?

Adeline Norberg ist die 18-jährige Tochter von Schlagersänger Michael Wendler .

ist die 18-jährige Tochter von Schlagersänger . Nun veränderte die Natur-Schönheit ihren Style radikal und posiert geschminkt auf Instagram.

ihren Style radikal und posiert geschminkt auf Instagram. Nun wird vermutet, dass sie der 20-jährigen Wendler-Freundin Laura Müller nacheifert.

Cape Coral, Florida - Schlagersänger Michael Wendler hielt seine Familie nie aus dem Rampenlicht. In den TV-Soaps „Der Wendler-Clan“ im Jahr 2010 und „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ sechs Jahre später präsentierte sich der Sänger der deutschen Fernsehlandschaft stets gemeinsam mit Ehefrau Claudia Norberg und Kind Adeline. Die 2002 geborene Tochter des Sängers zeigte sich nun stark verändert auf Instagram*.

Wendler-Tochter Adeline: Im Schatten der Beziehung ihres Vaters

Michael Wendler machte in den vergangenen Monaten weniger aufgrund seiner Musik Schlagzeilen, als wegen seiner Beziehung zur im Jahr 2000 geborenen Laura Müller, die er laut RTL noch in diesem Jahr heiraten wollte. Die Influencerin Müller ist derzeit eine der Teilnehmerinnen in der RTL-Show Let‘s Dance. Aus den Familien-Soaps des Schlagerstars wurde nun eine Lovestory, da sich RTL die Rechte für die Hochzeit und die Vorbereitungen sicherte.

Adeline Norberg: Ist die Influencerin Laura Müller schuld am neuen Style?

Stark vernachlässigt wird dabei Michael Wendlers Tochter Adeline, die nur zwei Jahre jünger als seine Verlobte ist. Normalerweise ist die Wendler-Tochter bekannt für ihren natürlichen Look, zeigte sich auf Instagram selten stark geschminkt oder beim Posieren. Doch nun scheint Adeline den Style ihrer „Stiefmutter“ Laura Müller zu adaptieren. Auf ihrem Account lädt sie nun zunehmend Bilder hoch, auf denen sie gestylt und geschminkt ist - und siehe da: Laura Müller kommentiert sogar! „So schön!“, schrieb die Instagram-Größe* mit ihren 536.000 Abonnenten* unter Adelines Beitrag.

Adeline Norberg: Beeinflusst Laura Müller ihre Instagram-Posts?

Hat Laura Müller Adeline also inspiriert, die aufreizenden neue Schnappschüsse zu posten? Die beiden sollen schließlich gut miteinander auskommen. Modeln und Posieren gehört spätestens seit den Playboy-Fotos von Laura Müller ebenfalls zu ihren Kompetenzen, weshalb sie Adeline sicher wertvolle Tipps geben kann. Doch eifert die Tochter der Dschungelcamp-Kandidatin Claudia Norberg ihrer „Stiefmutter“ wirklich hinterher?

Wendler-Tochter Adeline Norberg: Instagram-Userin mit harten Worten

Die 18-Jährige entgegnet auf Instagram mit einer Bildunterschrift: „Life is about creating yourself“ (zu Deutsch: „Im Leben geht es darum, sich selbst zu erschaffen“). Doch die Instagram*-User finden den Spruch im Zusammenhang mit den stark veränderten Fotos merkwürdig. „Du versuchst im Moment in Lauras Fußstapfen zu treten und wirst eine Kopie von ihr. Dadurch verlierst du dich allerdings, was sehr schade wäre“, kommentiert eine Userin.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Screenshot: Instagram @adelinenorberg21