„Es hat sich nicht ergeben“: Barbara Schöneberger konnte sich nicht hochschlafen

Teilen

Mit den Waffe(l)n einer Frau zum Karriereerfolg? Moderatorin Barbara Schöneberger spricht in ihrem Podcast über das brisante Thema „Hochschlafen“.

Berlin – Moderatorin, Entertainerin, Schauspielerin: Barbara Schöneberger (49) ist eine vielseitig begabte Frau. Seit über 20 Jahren ist sie mittlerweile im Fernsehen zu sehen. Inzwischen ist die TV-Ikone aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Auch ihr wöchentlicher Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ ist ein echter Hit: In der aktuellen Folge lud die Blondine Matze Knop (48) zu sich ein – und sprach über ihr Rezept zum Erfolg.

Barbara Schöneberger über das Geheimnis ihres Erfolgs: „Sex war es auf jeden Fall nicht“

In gewohnt ungenierter Manier plauderte Barbara Schöneberger bei „Mit den Waffeln einer Frau“ mit Matze Knop. Im Laufe des Gesprächs thematisierten die beiden die Unterhaltungsindustrie, in der es öfter mal zu unmoralischen Arrangements kommen würde. „In unserer Branche ist es ja auch sehr fließend. Also dass man arbeitet und du-weißt-was-ich-meine, damit du den Job bekommst“, so der Comedian. Einen kleinen Scherz in Richtung Barbara konnte er sich dabei nicht verkneifen. „Irgendwie wirst du ja hingekommen sein, wo du bist“, stichelte der TV-Star.

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

Die Podcasterin ging bereitwillig auf das Thema ein. „Es hat sich nicht ergeben. Wirklich!“, erzählte sie von ihren eigenen Erfahrungen. „Deswegen ist es mir selbst schleierhaft, wie ich hierhergekommen bin. Sex war es auf jeden Fall nicht“, erläuterte die 49-Jährige. Matze Knop hatte darauf direkt eine passende Antwort parat. „Es ist bei dir wirklich Talent. Das meine ich ernsthaft“, zog er den Hut vor seiner Promikollegin.

Für ihren ersten Live-Podcast nutzte Barbara Schöneberger einen Spickzettel Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ kann regelmäßig mit hochkarätigen Gästen aufwarten. Auch eine Live-Ausgabe des Formats gab es bereits – bei der die Moderatorin mit Designer Guido Maria Kretschmer (57) und Sänger Sasha (51) auf der Bühne plauderte. Um sich bei ihrem Auftritt ein wenig unter die Arme zu greifen, nutzte Barbara Schöneberger für ihren Live-Podcast einen Spickzettel.

Barbara Schöneberger teilt in ihrem Podcast unangenehme Erinnerung

Im Laufe des Gesprächs erinnerte sich Barbara Schöneberger auch an eine Situation, in der sie ein Hotelzimmer nur für den Tag buchen musste. Die Reservierung sei ihr schrecklich peinlich gewesen. Schließlich wollte sie niemanden auf falsche Gedanken bringen. „Ich brauche kein Bett, nur einen Schreibtisch. Da soll nur gearbeitet werden“, habe die Blondine beteuert. Ohne Erfolg: Niemand habe ihr abgenommen, dass es sich um ein „reines Arbeitstreffen“ handelte.

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ äußerte sich Barbara Schöneberger nun zum Thema „Hochschlafen“. Im Gespräch mit Matze Knop verrät die Moderatorin, sie hätte ihre Karriere anders ins Rollen gebracht. © IMAGO / Stephan Wallocha; IMAGO / Future Image

Im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ plauderte nicht nur Barbara Schöneberger bereits pikante Details aus ihrem Leben aus.

Auch Verona Pooth rutschte vor Kurzem fast ein Geheimnis raus, das sie eigentlich gar nicht verraten wollte. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 244