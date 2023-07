„Hätte zwei abzugeben“: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl fühlt sich von Geburtstagsgeschenk beleidigt

Das Golfspielen gehört zu Hans Sigls großen Leidenschaften. Trotzdem ärgerte es den TV-Star unheimlich, dass er zum Geburtstag Golfbälle geschenkt bekam.

Ellmau – Die Fans kennen und lieben Hans Sigl (54) aufgrund seiner Rolle als sympathischer Arzt Martin Gruber in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. Das Format läuft bereits seit 2008 im Fernsehen und hat sich zu einer der erfolgreichsten deutschen TV-Serien überhaupt gemausert. Derzeit wird Staffel 17 gedreht. Auf Instagram teilt der Schauspieler regelmäßig Einblicke in die Dreharbeiten und versüßt den Fans damit die Wartezeit.

Unerwünschtes Geburtstagsgeschenk: Hans Sigl bekam pinke Golfbälle geschenkt

In seiner aktuellen Instagramstory plaudert Hans Sigl allerdings nicht über die Arbeit am Set, sondern zeigt sich von seiner privaten Seite. „Golf. Sonntag“, betitelte er das kurze Video, in dem er sich vom Golfplatz meldet. Der Seriendarsteller trägt eine Sonnenbrille und Kappe und sitzt in einem Golfmobil.

An seine Fans gerichtet sagte Sigl: „Ihr wisst, dass ich gerne Golf spiele und jetzt hat mir jemand zum Geburtstag diese Bälle geschickt.“ Zur Verdeutlichung hielt er eine Packung knallpinker Golfbälle in die Kamera. Besonders glücklich schien der TV-Star jedoch nicht über das Geschenk zu sein. Konsterniert stellte er fest: „Wer solche Bälle spielt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, Freunde.“

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Hans Sigl: „Soft Feel Lady“-Bälle für den Bergdoktor

Offenbar hatte sich jemand einen Scherz mit Sigl erlaubt und dem Hobby-Golfer absichtlich „Soft Feel Lady“-Bälle gekauft. „Ich weiß, wie soft sich eine Lady anfühlt“, fügte der Schauspieler vielsagend hinzu. Das Geburtstagsgeschenk würde er aber am liebsten so schnell wie möglich wieder loswerden. „Hätte zwei abzugeben“, bot er seinen rund 174.000 Followern an.

Zum Geburtstag hat Hans Sigl pinke Golfbälle geschenkt bekommen. Damit kann der „Bergdoktor“-Star recht wenig anfangen. © SCreenshot/Instagram/sigl_hans; IMAGO/Daniel Scharinger (Fotomontage)

Anscheinend wollte es sich der Publikumsliebling nicht ganz mit dem unbekannten Freund verscherzen, der ihm das ungewöhnliche Geschenk überreicht hatte. „Nichts für ungut“, sagte er und bedankte sich artig. Sigls entgeisterter Gesichtsausdruck sprach jedoch Bände über seine wahre Gedanken.

Erst vor wenigen Tagen meldete sich Hans Sigl sauer zu Wort und warnte seine Follower vor Fake-Fanseiten. Verwendete Quellen: Instagram/sigl_hans; fuersie.de