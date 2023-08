Verdächtiger Instagram-Beitrag: Hat Pietro Lombardi seine Laura geheiratet?

Haben sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa heimlich getraut? Nach Instagram-Story machen Hochzeitsgerüchte die Runde.

Köln – Hat Pietro Lombardi (31) seiner Laura etwa heimlich das Ja-Wort gegeben? Der Sänger und die ehemalige Rechtsanwaltsfachangestellte Laura Maria Rypa (27) sind bereits seit 2020 immer mal wieder zusammen gewesen, bis sie sich 2022 endgültig füreinander entschieden. Kurz danach gaben die beiden Lauras Schwangerschaft bekannt, worauf eine Verlobung folgte. Jetzt munkeln Fans, ob die Hochzeit vielleicht schon stattgefunden haben könnte.

Pietro Lombardi schon verheiratet: Darum sind sich die Fans sicher

Grund dafür ist eine ominöse Antwort, die Pietro einem Fan auf Instagram gab. In einer Frage-Antwort-Runde wollte ein Follower von ihm wissen: „Wie hast du Laura in deinen Kontakten gespeichert?“ Daraufhin antwortete der Musiker: „Sagen wir mal so, der alte Name hat sich geändert, aber kann ich nicht sagen.“ Er fügte noch hinzu, dass Auskunft „unmöglich“ sei.

Bedeutet das etwa, dass die beiden schon heimlich geheiratet haben und Laura deshalb jetzt einen anderen Nachnamen trägt? Oder spielt Pietro vielleicht auf die Zeit der Trennung der beiden an, während der er sie in seinen Kontakten umbenannt haben könnte? Die geheimnisvolle Botschaft hinterlässt bei seinen Fans zumindest Fragezeichen.

Laura und Pietro planen Zukunft: Als nächstes kaufen sie ein Haus

Doch selbst wenn Pietro und Laura noch nicht verheiratet sind, wird dieser Schritt sicherlich bald kommen. Immerhin sind die beiden bereits seit Oktober 2022 verlobt und im Januar 2023 kam der gemeinsame Sohn Leano zur Welt. Das Paar plant außerdem die Zukunft und Pietro verriet bei Instagram auch, dass er und Laura sich gemeinsam ein Haus kaufen wollen.

Warum sich Laura in den sozialen Medien mit Liebesbekundungen eher bedeckt hält, verriet Pietro ebenfalls und erklärte, dass er in diesem Bereich eben der „aktivere Typ“ sei. „Laura macht viel, was du vielleicht nicht sehen möchtest. Denk drüber nach“, scherzte er dazu.

Zuletzt war Pietro Lombardi neben Dieter Bohlen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstars“ zu sehen. Das Format musste allerdings eine Menge Kritik einstecken. Auch Ex-DSDS-Sieger Thomas Godoj rechnet mit der RTL-Show ab. Verwendete Quellen: Instagram / pietrolombardi