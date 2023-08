Albert von Monaco ohne Charlène auf Flirtkurs: schmachtende Blicke für Oligarchen-Tochter

Von: Susanne Kröber

Beim Fußballspiel des AS Monaco ließ Fürst Albert sein früheres Playboy-Image mal wieder durchblitzen. Doch wen bedachte Charlènes Ehemann mit einem zärtlichen Handkuss und tiefen Blicken?

Monaco – Fürst Albert II. (65) ist glühender Fan seines Heimatvereins, doch das Spiel zwischen dem AS Monaco und dem RC Strasbourg geriet für ihn fast zur Nebensache. Denn auf der Tribüne sorgte eine Dame in Rot für Ablenkung. Albert umfasste ihre Hand, drückte ihr einen zarten Kuss auf und sah ihr dabei ganz tief in die Augen. Doch wer ist die Blondine, die in Abwesenheit von Charlène von Monaco (45) Alberts Aufmerksamkeit auf sich zog?

Erster Auftritt nach dem Sommerurlaub: Albert ohne Charlène im Stadion

Bei der Frau mit den hüftlangen blonden Haaren und der knallroten Bluse handelt es sich um Ekaterina Rybolovleva (34), die wie Charlène von Monaco dem Sport stark verbunden ist. Als Reiterin feierte Ekaterina in der Vergangenheit selbst Erfolge, seit Februar ist sie zudem Vizepräsidentin des AS Monaco. Präsident des Fußballclubs ist ihr Vater, der russisch-zypriotische Oligarch Dmitri Rybolowlew (56), der das Spiel ebenfalls von der Tribüne aus verfolgte. Mit dem unterhielt sich Fürst Albert dann auch angeregt während der Partie, am Ende durften alle Beteiligten über einen 3:0-Sieg des monegassischen Erstligisten jubeln.

Wie so oft saß Albert II. im Stade Louis II ohne seine Gattin Charlène im Publikum. Fußball scheint nicht die bevorzugte Sportart der ehemaligen Profi-Schwimmerin zu sein. Hinzu kommt die Hitzewelle, unter der auch die Monegassen aktuell leiden – vielleicht war es der Fürstin von Monaco auch schlichtweg zu heiß im Stadion. So blieben Charlène zumindest die schmachtenden Blicke ihres Ehemannes erspart. Auch Ekaterina Rybolovlevas Mann, der uruguayische Geschäftsmann und Politiker Juan Sartori (42), ließ sich nicht auf der Tribüne blicken.

Fürst Albert im Gespräch mit Ekaterina (ganz links) und Dmitri Rybolowlew beim Spiel des AS Monaco gegen den RC Strasbourg. © IMAGO/PanoramiC

Fürst Alberts Playboy-Jahre Vor seiner Ehe mit Charlène von Monaco ließ Albert II. nichts anbrennen. Der begehrte Junggeselle datete Models und Schauspielerinnen, umgab sich gerne mit schönen Frauen. Unter anderem werden ihm Affären mit Claudia Schiffer (52) und Naomi Campbell (53) nachgesagt. Seinen wilden Jahren entstammen auch seine beiden unehelichen Kinder. Mutter von Jazmin Grace Grimaldi (31) ist die Kellnerin Tamara Rotolo (61), Nicole Coste (51), die Mutter seines Sohnes Alexandre Coste (19), lernte Albert auf einem Flug kennen, sie arbeitete früher als Stewardess.

Muss Albert von Monaco in Zukunft häufiger auf Charlènes Anwesenheit verzichten?

Charlène von Monacos Abwesenheit könnte allerdings auch ganz andere Gründe haben. Wie Bild berichtet, hat die Fürstin ihren Hauptwohnsitz angeblich in die Schweiz verlegt und reist nur noch zu offiziellen Terminen an die Côte d’Azur. Ein Arrangement, das sowohl Albert als auch Charlène zufriedenstellen soll. Ein Anlass, bei dem das monegassische Fürstenpaar gerade erst gemeinsam fotografiert wurde, war der Sommerurlaub mit den gemeinsamen Zwillingen Jacques und Gabriella (beide 8).

In Abwesenheit von Ehefrau Charlène (links) gab Fürst Albert bei Ekaterina Rybolovleva (Mitte) den galanten Charmeur. (Fotomontage) © IMAGO/NurPhoto/Mandoga Media

Die Bilder, die Charlène und Albert mit ihren Kindern auf einer luxuriösen Jacht zeigen, ließen aber nicht etwa die anhaltenden Trennungsgerüchte verstummen, sondern befeuerten eher den Korruptionsskandal, der Monaco seit Monaten erschüttert. Gesichtet wurden Albert und Charlène nämlich ausgerechnet auf der Jacht des kasachischen Oligarchen Bulat Utemuratov (65), der zu den Investoren des umstrittenen Baumprojekts Mareterra gehört. Verwendete Quellen: bild.de, gala.de