Alice ist dreifach Großmutter! Das Alter der „heißesten Oma der Welt“ glaubt wohl keiner

Ihr sieht man ihr Alter nicht an.

Diese Frau gilt als „heißeste Oma der Welt. Ihre Follower auf Instagram können bei den freizügigen Bildern kaum glauben, wie alt sie eigentlich ist.

Alice Vasquez wird als die „heißeste Oma der Welt“ gehandelt. Richtig gehört: Oma. Es ist zwar kein offizieller Titel, aber für die Mutter von zwei Kindern und Großmutter von drei Enkelkindern einiges wert. Auf Instagram teilt die Yoga-Lehrerin ihre freizügigen Bilder mit fast 20 Tausend Followern. Keiner von ihnen hätte wohl erwartet, dass die Brünette mit dem durchtrainierten Körper, der großen Oberweite und dem verführerischen Blick in die Kamera Großmutter sein könnte. Als sie jetzt auch noch ihr Alter öffentlich bekannt gab, waren ihre Fans fassungslos.

„Heißeste Oma“ begeistert ihre Follower: „Heißer als manch 20-Jährige“

Vasquez bekam mit 16 Jahren ihr erstes Kind und drei Jahre später, mit 19, ihr zweites. Mittlerweile ist sie darüber hinaus stolze Oma von drei Enkelkindern. Unglaublich bei diesem Anblick.

Nun wurden ihre Fans und Follower aber erneut von der „heißen Oma“ überrascht. Über Instagram gab Alice Vazquez bekannt, dass sie nun ihren 40. Geburtstag feiere. Ihre Fans reagierten geschockt, wünschten ihr alles Gute und erklärten: „Heißer als manch 20-Jährige!“

Gegenüber der britischen Zeitung Daily Star erzählte die „heißeste Oma“, was hinter ihrem Instagram-Auftritt steckt: "Ich habe mein Alter auf Instagram gepostet, um Frauen in meinem Alter zu inspirieren, sich nicht hinter dem Gefühl des Älterwerdens zu verstecken."

„Heißeste Oma der Welt“: Nicht alles ist Natur

Weiter erklärte die 40-Jährige, dass ihre Zwanziger wilde Zeiten gewesen seien. Außerdem sei sie sehr davon eingenommen gewesen, eine junge Mutter zu sein. „Ich war immer unterwegs, es war immer was los. Non stop.“ Sie habe keine Zeit gehabt, über ihr Leben nachzudenken. „Ich war im Überlebensmodus“, so die Influencerin.

In ihren Dreißiger-Jahren hätte sie sich dann, mehr denn je selbst kennengelernt: „Ich habe meinem Leben eine Richtung und einen Sinn gegeben.“ Das Größte sei gewesen, als sie Oma wurde: „Ich wurde Großmutter und mein Leben setzte seine Segel.“

Bislang hat Alice Vasquez für ihren Titel „heißeste Oma der Welt“ laut Informationen der britischen Sun übrigens rund 53.000 Euro für Schönheits-OPs ausgegeben.

