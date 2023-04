Alle Infos über Oliver und Amira Pocher

Von: Alina Schröder

Teilen

Oliver und Amira Pocher zählen zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands. Mit ihrer schonungslos ehrlichen Art spalten sie die Meinungen. Doch, wer sind die zwei?

Kaum ein Promi-Paar polarisiert in Deutschland so sehr wie sie: Oliver und Amira Pocher sind dafür bekannt, den Finger öffentlich in Wunden zu legen. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und werden dafür von ihren Fans gefeiert, aber auch scharf kritisiert.

Oliver Pocher: Kindheit und Karrierestart

Oliver Pocher wurde am 18. Februar 1978 in Hannover geboren. Seine Eltern Gerhard und Jutta gehören den Zeugen Jehovas an. Der heutige Entertainer und Moderator war bis zu seinem 18. Lebensjahr Mitglied in der Glaubensgemeinde, distanziert sich inzwischen aber laut eigenen Aussagen von ihr.

Nach seinem Realschulabschluss schloss Pocher zunächst eine Ausbildung als Versicherungskaufmann ab. Doch schon währenddessen wagte er den Sprung in die Medienlandschaft. Er jobbte nebenbei bei mehreren Radiosendern. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte er schließlich 1998 in einer Talkshow von Bärbel Schäfer, bei dem er sich als Komiker beweisen wollte. Das Publikum pfiff ihn damals zwar aus, doch seine Karriere ging von da an steil bergauf.

Oliver Pocher startet als Moderator und Schauspieler durch – 2016 lernt er Amira kennen

Er ging zum Musiksender VIVA und moderierte dort von 1999 bis 2002 verschiedenste Sendungen. Es folgten diverse Schauspielrollen in Filmen und Serien. Zur Fußball-WM in Deutschland nahm er die Hymne für die deutsche Nationalmannschaft „Schwarz und weiß“ auf. Rund ein Jahr später trat Pocher bis 2009 regelmäßig neben Late-Night-Moderator Harald Schmidt in der Show „Schmidt und Pocher“ in der ARD auf. Von da an moderierte er mehrere TV-Shows, Sendungen und Preisverleihungen.

Filme mit Oliver Pocher

7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug (2006)

Hui Buh – Das Schlossgespenst (2006)

Vollidiot (2007)

Hanni & Nanni (2010)

Frisch gepresst (2012)

Bruder vor Luder (2015)

Unter deutschen Betten (2017)

Amiras Karriere begann in Deutschland erst mit ihrem Mann. Sie wurde als Amira Aly 1992 in Klagenfurth am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Bis sie 2014 nach Deutschland kam, arbeitete sie als Hairstylistin und Visagistin. 2016 lernte sie Oliver Pocher kennen, 2019 heiratete das Paar. Sie haben gemeinsam zwei Söhne. Seit 2020 tritt das Paar regelmäßig in TV-Shows zusammen auf.

Bildschirmkritik und Podcast: Wie die Pochers im TV und auf Social Media polarisieren

Seit 2020 sind Amira, aber vor allem Oliver Pocher immer wieder vor allem für Parodien und öffentlicher Kritik an Prominenten in aller Munde. Den Startschuss machte ein Video, in dem der Komiker sich mit seiner Frau über Schlagersänger Michael Wendler und Laura Müller lustig machte. Es folgten immer mehr Wendler-Parodien, die Pocher auf Instagram postete. Die öffentliche Schlammschlacht, die als PR-Aktion vermutet wird, endete schließlich in der RTL-Show „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“. In dieser traten die beiden „Streithähne“ zusammen mit ihren Frauen in Challenges gegeneinander an.

Oliver und Amira Pocher treten oft gemeinsam in TV-Shows auf. Mit ihrem Podcast „Die Pochers“ gehen sie hin und wieder auf Live-Tour. © Christoph Hardt/Imago

Doch Oliver Pocher machte weiter – besonders auf Influencer hat sich der Comedian eingeschossen. Auf seinem Instagram-Kanal betreibt er das Format „Bildschirmkontrolle“. In dieser zeigt er vermeintliche Fehltritte von Influencern, über die er sich öffentlich lustig macht. Für seine provokative Art kassiert er Zuspruch, aber auch ordentlich Gegenwind und Klageandrohungen. 2022 kam es zu einem Rechtsstreit mit Boris Becker, der zu dem Zeitpunkt im Gefängnis saß. Becker fühlte sich von Pocher in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt, da dieser in seiner RTL-Show „Pocher - gefährlich ehrlich!“ auf die finanzielle Situation des Ex-Tennis-Stars anspielte.

Mit seiner Frau betreibt Pocher zudem seit 2020 einen gemeinsamen Podcast. In „Die Pochers“ sprechen Oliver und Amira wöchentlich über den Klatsch und Tratsch aus der Welt der Promis und teilen ihre Meinung dazu mit.