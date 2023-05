„Alle sind dagegen“ – Jenny Elvers will Politikerin werden

Sie kämpft für ihre Heimat

Jenny Elvers will politische Verantwortung übernehmen. Die Schauspielerin hat angekündigt, der CDU beizutreten und hat auch schon ein großes Ziel vor Augen.

Hamburg – Schauspielerin Jenny Elvers (51) hatte in den letzten Jahren im Reality-TV ihre Heimat gefunden. Doch nun überrascht sie mit ihrer beruflichen Neuausrichtung. Sie will Politikerin werden. Dabei liegt ihr im Moment vor allem ein Projekt besonders am Herzen, wie sie im Gespräch mit der Bild-Zeitung verriet.

Jenny Elvers: Darum will sie Karriere in der CDU machen

Für Jenny Elvers steht auch schon fest, in welcher Partei sie Fuß fassen will. „Ich werde in die CDU eintreten. Ich möchte mich in der Lokalpolitik einbringen, denn meine Heimat, die Lüneburger Heide, liegt mir sehr am Herzen“, erklärte sie im Interview mit der Bild-Zeitung. „Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich auch an meine Heimat denke und etwas zurückgeben will, die Menschen haben hier auch immer viel für mich getan.“

Die TV-Bekanntheit hat für ihren Wechsel in die Politik auch einen konkreten Anlass. Denn die Deutsche Bahn plant eine Y-Trasse von Hamburg nach Hannover. Diese soll quer durch die Lüneburger Heide führen. Das Bauprojekt gilt bei der Bevölkerung als umstritten. „Die Menschen sind hier alle dagegen, ich werde mich dagegen stark machen“, so die Kampfansage von Elvers.

So will Jenny Elvers ihren Promi-Bonus ausspielen

Jenny Elvers sieht sich selbst in der Verantwortung, etwas zu unternehmen und aktiv zu werden. Dabei scheint ihr vor allem ihr Promi-Bonus ihr in die Hände zu spielen. „Wenn man Kontakte hat und in der Öffentlichkeit steht, sollte man auch etwas tun und sich engagieren“, erklärt der TV-Star weiter und verweist auf ein weiteres Talent: „Die richtigen Leute zu aktivieren, ist eine große Stärke von mir.“

+ Zuletzt sah man Jenny Elvers im Reality-TV. Jetzt schlägt sie aber neue Wege ein und will sich in der Politik einen Namen machen © IMAGO / Political-Moments

Und die Schauspielerin scheint es ernst zu meinen. Jenny Elvers war eben erst im Bundestag zu Besuch, wo sie von CDU-Chef Friedrich Merz (67) in Empfang genommen worden ist. Inzwischen gelang es ihr auch, die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Gitta Connemann (59) in ihre Heimat einzuladen. Die CDU-Bundestagsabgeordnete soll sich selbst ein Bild vor Ort machen, um Jenny Elvers bei ihrem politischen Vorhaben unter die Arme zu greifen. Verwendete Quellen: bild.de

