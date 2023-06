„Alles wegoperieren lassen“: Barbara Schöneberger denkt über Schönheits-OPs nach

Barbara Schöneberger steht schon lange in der Öffentlichkeit. Jetzt verrät sie, dass sie schon öfters darüber nachgedacht hat, sich beim Beauty-Doc unters Messer zu legen.

Berlin – Für ihren Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ trifft sich Barbara Schöneberger (49) jede Woche mit einem ihrer Promi-Kollegen zur lustigen Fragerunde. Dabei stehen zwar eigentlich immer die Gäste im Vordergrund, die Moderatorin lässt es sich aber nicht nehmen, auch hin und wieder etwas über ihr eigenes Privatleben preis zu geben. So auch in der neusten Ausgabe mit Journalistin und TV-Moderatorin Sandra Maischberger (56).

Darf man als Frau im Showgeschäft überhaupt alt werden? Neben vielen anderen Themen diskutieren Barbara Schöneberger und Sandra Maischberger genau darüber. „Wirst du auch immer häufiger gefragt, wann du dich zurückziehen möchtest – aus dem Showgeschäft?“, fragt Barbara Schöneberger ihren Gast. „Nein. Weil ich nicht im Showgeschäft bin. Ich bin ja in einem Geschäft, wo Menschen älter werden können. Inzwischen auch Frauen“, so Sandra Maischberger ganz direkt.

Das bringt Barbara Schöneberger zu Nachdenken und kommt zu dem Schluss: „Ehrlich gesagt. Ich finde, ich bin das auch“. Ihr Publikum erwarte das, ist sie sich sicher. Trotzdem hat sie schon öfter darüber nachgedacht, sich beim Beauty-Doc unters Messer zu legen: „Ich denke mir manchmal, dass ich mir das hier alles wegoperieren lassen würde. Der Hals ist schlimm. Guck mal, ich kann da dran ziehen, dann bleibt er so stehen“.

Barbara Schöneberger hat ihren „Schönheitschirurgen des Vertrauens“, wie sie sagt, auch schon ein paar Verbesserungsvorschläge gemacht: „Ab und zu frage ich den. Was hältst du davon, wenn wir meinen Bauch hier zusammen nähen, einen Gummi drum, das abschneiden, was übrig ist und den Rest nach innen vernähen. Geht nicht, hat er gesagt“. Der Beauty-Doc sagt also Nein und auch die lange Erholungszeit schreckt Barbara Schöneberger ab: „Da hat mir jetzt der Schönheitschirurg gesagt: Also zwei bis drei Monate fall ich auch, wenn ich das operieren lasse“.

Barbara Schöneberger steht schon lange in der Öffentlichkeit. Jetzt verrät sie, dass sie schon öfters darüber nachgedacht hat, sich beim Beauty-Doc unters Messer zu legen. (Fotomontage) © IMAGO/Eibner & Instagram/Barbara Schöneberger

In der letzten Podcast-Folge war auch das Luxusleben ihrer Promi-Kollegen ein Thema. Von Saint-Tropez-Urlauben anderer deutscher VIPs hält Barbara Schöneberger allerdings überhaupt nichts. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 240 mit Sandra Maischberger