„Alter weißer Mann“: Oliver Pocher bringt Queer-Gemeinde mit Transgender-Gag gegen sich auf

Von: Volker Reinert

Teilen

Comedian Oliver Pocher ist bekannt dafür, oftmals kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In seiner Instagram-Story postete er nun einen kurzen 44 Jahre alten Clip der britischen Komikergruppe Monty Python aus dem Kult-Film „Das Leben des Brian“ und löste damit pünktlich zum Pride Month eine Debatte aus.

Köln - Der Juni steht ganz unter dem Motto des Pride Month. Die jährliche Feier der queeren Community setzt sich für ihre Rechte, Toleranz und Sichtbarkeit ein. Oliver Pocher (45) hat mit einem hochgeladenen Clip von Monty Python - mit der Begründung, diese „hätten damals noch Gags gemacht“ - eine hitzige Debatte in der LGBTQI+-Community ausgelöst. Doch was ist in dem Clip zu sehen?

Oliver Pocher: „Damals war das noch Satire...“

In dem Monty Python-Clip diskutieren die Komiker Eric Idle (80) und John Cleese (83) im Film „Das Leben des Brian“ aus dem Jahr 1979, warum die Figur Stan (im Film gespielt von Eric Idle) Loretta genannt werden will. „Weil ich Babys haben möchte. Jeder Mann hat das Recht, Babys zu haben, wenn er welche haben will“, lautet die Begründung. Die dargestellte Figur von John Cleese erklärt: „Aber du kannst keine Babys haben“. Stan beziehungsweise Loretta entgegnet: „Unterdrücke mich bitte nicht“, woraufhin Cleeses Figur mit „Ich unterdrücke dich überhaupt nicht, Stan. Aber du hast keine Mumu. Eine Gebärmutter hast du auch nicht. Wie soll denn das funktionieren? Willst du es in ’einer Zigarrenkiste aufheben“ antwortet.

Die größten Skandale und Aufreger im ZDF-Fernsehgarten aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Den hochgeladenen Clip kommentierte Pocher - über den derzeit die Gerüchteküche bezüglich eines möglichen Ehe-Aus mit Amira Pocher (30) brodelt - mit den Worten: „Monty Python haben im Leben des Brian noch vor 40 Jahren einen Gag gemacht...“ und „Damals war das noch Satire“. Versehen hat er seinen Kommentar mit einem Emoji, der die Schultern nach oben zieht.

Wusste Sie schon das über Oliver Pocher? Pochers erster Fernsehauftritt war am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer auf RTL. Der damals noch unbekannte 45-Jährige war in der Sendung mit einem fünfminütigen Sketch zu sehen. Obwohl er vom Studiopublikum ausgepfiffen wurde, setzte er seinen Auftritt fort. Ein Jahr später war Oliver Pocher in der RTL-Talkshow von Hans Meiser zu sehen und seine TV-Karriere begann. Der mittlerweile eingestellte Musiksender VIVA engagierte Pocher für eine einwöchige Gastmoderation der Live-Sendung „Interaktiv“. Pocher konnte überzeugen und wurde fest angestellt.

Gepostete Film-Szene von Oliver Pocher kann als transphob empfunden werden

Auf Instagram spaltet der Clip die 1,7 Millionen Follower (Stand: 27. Juni 2023) Pochers. So lauten einige Kommentare, die gegen Pocher sind: „Sowas kann ja nur von einem alten, weißen Mann wie dir kommen“, „Da merkt man, dass man eine Grundintelligenz braucht, um Monty Python zu verstehen. Und du lieber Oli hast null Ahnung von Satire, Pointen, oder lustig sein. In diesem Sketch geht es eben nicht um das Ausgrenzen von anderen, sondern um Toleranz“ und „Wichtig ist, dass es damals thematisiert wurde. Auch wenn es Teil des Gags ist, es endet mit Akzeptanz.“

Und tatsächlich geht es in dem „Das Leben des Brian“-Ausschnittes so weiter, dass sich die Figuren für Akzeptanz einsetzen möchten und gegen „die Unterdrücker“. So sagt eine weitere Figur im Film: „Wir kämpfen gegen die Unterdrücker für dein Recht Babys zu haben“. In der Bühnenfassung des Kultfilms wurde die „Loretta“-Szene übrigens gestrichen. So könnte die Szene für transsexuelle Menschen als verletzend und transphob empfunden werden. Jüngst äußerten sich die Pochers auch über die Vorwürfe gegenüber der Rocker-Band Rammstein. Verwendete Quellen: Instagram/oliverpocher, stern.de