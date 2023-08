Amira Pocher sucht nun im Fernsehen die große Liebe

Amira Pocher geht im TV auf die Suche nach der Liebe – allerdings nicht für sich selbst, sondern für Single-Mütter und -Väter. Am 15. August startet ihre neue VOX-Show „My Mom, Your Dad“.

Köln - Amira Pocher (30) geht mit einer neuen Datingshow an den Start. In „My Mom, Your Dad“, die Show wird in acht Folgen ab Dienstag, dem 15. August, bei VOX und RTL+ laufen, wollen Kinder für ihre alleinerziehenden Eltern die passenden Partner oder Partnerinnen suchen. Auf Kreta bekommen die 24 Singles die Möglichkeit, sich im Rahmen der Show kennenzulernen. Der Nachwuchs beobachtet und kommentiert das Geschehen im Hintergrund und kann Einfluss auf das Kennenlernen nehmen.

Amira Pocher über ihre neue Show: „Habe gelacht und geweint“

Die Kinder können laut Sendungsankündigung auf ihrer „Undercover“-Mission ihren Eltern Gutes tun, dafür müssen sie sich allerdings in Spielen gegen die anderen Kinder durchsetzen. Erst am Ende werden die Eltern darüber aufgeklärt, dass ihre Kinder auf geheimer Mission waren und Einfluss genommen haben.

Amira Pocher, die durch die Show führt und auch als Off-Stimme diente, durfte vorab die erste Folge, die ab diesem Dienstag eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereits bei RTL+ abrufbar ist, zusammen mit dem Produktionsteam ansehen. „Ich habe geweint und gelacht, die erste Folge ist schon mal top“, berichtet sie in einer Instagram Story. Auch von neutralen Leuten aus der Produktion, die nicht in dem Format involviert seien, hätte es tolle Reaktionen gegeben. Zudem stellte die Ehefrau von Oliver Pocher (45) klar, dass es sich bei den „Kindern“ natürlich um Erwachsene handle. „Ich glaube, einer ist sogar so alt wie ich“, betont sie.

Ehekrise mit Olli: Amira Pocher bald selbst wieder auf Liebessuche?

Wie geht es für Amira Pocher in ihrem eigenen Liebesleben weiter? Im Juni berichteten die Moderatorin und ihr Ehemann in einer Folge ihres Podcasts „Die Pochers!“ über ihre Ehekrise. Sie bestätigten, dass es derzeit „schwierig“ bei ihnen sei. Sie wüssten selbst noch nicht, wie es weitergehe. „Wenn wir Genaueres wissen, werden wir es euch erzählen.“ Sie müssten erstmal für sich „ein paar Dinge klären“ und „alles sauber weiterlaufen lassen, allein schon für die Kinder“.

Amira Pocher moderiert die neue Datingshow „My Mom, Your Dad“. Die Frau von Oliver Pocher ist schon jetzt begeistert von dem Format. © RTL / Pascal Bünning

Amira Pocher betonte auch: „Wir schaffen das. Wir werden immer irgendwie einen Weg finden und den Podcast wird es hoffentlich trotzdem immer geben. Wir sind ja trotzdem ein Team. Die Pochers sind eben die Pochers.“ Mit ihrer Art machen sich die beiden aber nicht nur Freude. Erst kürzlich ließ sich Oliver Pocher zu einem streitbaren Witz über Till Lindemann hinreißen. Verwendete Quellen: Instagram /amirapocher