Amira Pocher verrät: „Ich war verknallt in die Väter meiner Freundinnen“

Von: Lukas Einkammerer

Amira Pocher hatte mit ihrem Vater lange keinen Kontakt – und sah ihn mehr als 20 Jahre lang nicht. Bezugspersonen waren für sie deshalb vor allem die Väter ihrer Freundinnen.

Köln – Heute kennt man Amira Pocher (30) als strahlenden TV-Star, Power-Mama und Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (45) (Alle Infos über Oliver und Amira Pocher). Trotz ihres souveränen Auftretens blickt die gebürtige Österreicherin heute aber auch auf dunkle Zeiten zurück. Denn mit ihrem Vater hatte sie fast ihr ganzes Leben lang keinen Kontakt – und musste sich andere männliche Bezugspersonen suchen.

„Man sammelt die Bestätigungen von Männern“: Amira Pocher blickt auf Leben ohne Vater zurück

In der neuesten Folge ihres Podcasts „Die Pochers“ kommen Amira und Oliver Pocher auf das Thema von späten Vaterschaften zu sprechen – insbesondere die News, dass Hollywood-Legende Al Pacino mit 82 erneut Papa wird. In so hohem Alter noch ein Kind zu zeugen, verurteilt Amira und merkt an, dass Pacino die großen Meilensteine im Leben seines Nachwuchses wahrscheinlich nicht mehr erleben wird.

Wo sie schon beim Thema Väter sind, kommt Amira auch auf ihre eigenen traurigen Erfahrungen zu sprechen. Denn ihr Vater kehrte der Familie, als sie gerade einmal drei Jahre alt war, den Rücken – was Amira damals ziemlich mitgenommen hat. „Man sammelt (…) die Bestätigungen von Männern“, erinnert sie sich an ihre jüngeren Jahre, betont aber, dass ihr Vaterkomplex heute „geheilt“ sei – vor allem seit dem Treffen mit ihrem Vater 2018 in Ägypten, zu dem sie Ehemann Oliver angeregt hatte.

„Ich konnte früher nie glauben, dass Männer mich einfach nur so (…) gut finden“, blickt Amira zurück und erklärt ihrem Gatten: „Mir ist es jetzt relativ wurscht, ob mich jemand gut findet.“

„Immer Vaterfiguren gesucht“: Amira Pocher erinnert sich an schwere Kindheit

Ohne Vater aufzuwachsen, hatte für Amira Pocher vor allem eines zur Folge: „Ich habe mir als Kind immer Vaterfiguren gesucht. (…) Ich war so verknallt in die Väter meiner Freundinnen und habe mir immer gewünscht, dass das mein Vater ist“, erinnert sie sich. „Meine Lehrer, die männlichen Schulpsychologen, Direktor – ich habe mich immer zu denen die Nähe gesucht in Form von Gesprächen“ – erklärt sie Oliver, der den Worten seiner Frau aufmerksam lauscht.

„Ich habe immer nach einer männlichen Bezugsperson gesucht und das ist schon echt nicht schön für ein Kind. Überhaupt nicht schön. Wünsche ich wirklich keinem Kind“, lässt Amira abschließend verlauten. Ihre Kindheitsjahre waren nicht immer leicht – heute hat sie das große Familienglück aber endlich gefunden.

So ehrlich und emotional haben Fans Amira bestimmt lange nicht mehr erlebt – im Podcast geht es aber auch oft ganz anders zu. Denn Oliver und Amira Pocher verbreiteten kürzlich böse Gerüchte über „Let‘s Dance“-Star Ekaterina Leonova. Verwendete Quellen: Podcast „Die Pochers“/Folge vom 2. Juni 2023, Instagram/amirapocher