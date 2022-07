Arroganz-Anfall: Oliver Pocher protzt mit ultrateuren Tickets für Rolling-Stones-Konzert

Oliver Pocher feiert beim Rolling-Stones-Konzert © Instagram/Oliver Pocher

Oliver Pocher gehört zu den Glücklichen, die ein Ticket für eines der Rolling-Stones-Konzerte in Deutschland ergattern konnte. Doch für diesen besonderen Abend musste er ganz schön viel Geld hinblättern. Das rieb er seinen Fans nun auf Instagram unter die Nase.

Gelsenkirchen - Die Rolling Stones feiern ihren sechzigsten Geburtstag. Dieses Jubiläum nehmen die Briten zum Anlass, noch einmal auf Tour zu gehen. Am 27. Juli 2022 treten die Rolling Stones in Gelsenkirchen auf. Es ist eines von drei Deutschland-Konzerten. Und das will sich auch Oliver Pocher (44) nicht entgehen lassen.

Oliver Pocher teilt Einblicke des Konzerts auf Instagram

In seiner Instagram-Story nimmt er seine Fans mit auf den Auftritt. Einige Videos zeigen den Komiker tanzend zu Hits wie „(I Can‘t Get No) Satisfaction“ oder „Let‘s spend the night together“. Oliver Pocher scheint ein echter Fan zu sein: Er trägt sogar ein offizielles Tourshirt der Band.

„Eine Legende“, schwärmt der 44-Jährige über Mick Jagger. Doch auch von Keith Richards und Ron Wood ist er begeistert. Na, dann hat sich der Ticketpreis zumindest gelohnt! Seine Konzertkarte hält Oliver Pocher zum Schluss nämlich auch noch in die Kamera.

Rolling-Stones-Ticket hat einen stolzen Preis

Es ist wohl eins der besten Tickets, das es geben könnte: Im „Diamond Pit“ ganz nah an der Bühne. Doch das hat auch seinen Preis. 796,50 Euro musste der Komiker hinblättern, wie auf der Karte zu sehen ist. Dass Oliver Pocher seine Fans auf diese stolze Summe aufmerksam machen will, beweisen die animierten Geldscheine, die er im Hintergrund regnen lässt.

Kürzlich stand der Comedian aus einem anderen Grund in den Schlagzeilen. Seine Frau Amira hatte sich über Oliver Pochers Figur beklagt: „Je dicker du wirst, desto mehr ziehst du dich aus“. Verwendete Quelle: Instagram/Oliver Pocher