Quoten-Garant: ARD-Sendung legt über 3 Stunden ständig zu und besiegt alle anderen TV-Shows

Von: Jonas Erbas

Stolze 190 Minuten dauerte der Quiz-Marathon von „Gefragt – Gejagt“. Doch trotz Überlänge blieben die Zuschauer Alexander Bommes und seinen prominenten Gästen treu.

Hamburg – Als der britische Sender ITV mit „The Chase“ ab 2009 ein neues Quiz-Format etablierte, war schnell klar, dass sich das Konzept auch international bewähren würde. Bereits seit 2012 begeistert „Gefragt – Gejagt“ mit Alexander Bommes (47) auch das deutsche Publikum, erst im NDR, ab 2015 dann im Vorabendprogramm des Ersten. Inzwischen zeigt der Sender besondere Ausgaben der ARD-Show auch zur Primetime – mit großem Erfolg!

„Gefragt – Gejagt“ auch zur Primetime ein Hit: Wachsendes Publikum im Laufe des Abends

Am Samstagabend (5. August) stand für insgesamt 16 prominente Gäste der Quiz-Marathon von „Gefragt – Gejagt“ an. Stars wie „hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth (33), Entertainerin Ruth Moschner (47), Satiriker Lutz van der Horst (47) oder Popsängerin Jeanette Biedermann (43) traten in Vierer-Teams gegen die aus den regulären Sendungen bekannte Jäger-Elite an. Und das insgesamt sage und schreibe 190 Minuten lang.

Die Überlänge des Promi-Specials schreckte die TV-Zuschauer allerdings nicht ab – im Gegenteil: Wie die AdScanner-Analyse von DWDL zeigt, konnte die „Gefragt – Gejagt“-Sondersendung über den Abend hinweg sogar kontinuierlich Zuschauer hinzugewinnen. Erst um 23.25 Uhr, als Alexander Bommes von seinen „Tagesschau“-Kollegen abgelöst wurde, verlor das Erste große Teile seines quizbegeisterten Publikums.

Beliebte Quizshows im deutschen Fernsehen • „Wer wird Millionär?“

• „Der Quiz-Champion“

• „Gefragt – Gejagt“

• „Jeopardy!“

• „Quiz Taxi“ (inzwischen eingestellt)

• „Der große Preis“ (inzwischen eingestellt)

• „Die Quiz Show“ (inzwischen eingestellt)

Genau wie „Gefragt – Gejagt“: Sat.1 erzielt am Samstagabend Achtungserfolg

Diese Art der TV-Analyse gilt als repräsentativ: Untersucht wird hierfür – in Kooperation mit einem namhaften Mobilfunknetzbetreiber – das Fernsehverhalten von circa einer Million Haushalte. Die Untersuchung belegt zudem, dass der Sat.1-Film „Die Schöne und das Biest“ ganz überraschend einen ähnlich ansteigenden Zuschauerzuwachs wie „Gefragt – Gejagt“ verbuchen konnte: Obwohl der Einstieg in einen bereits laufenden Film nicht immer mühelos gelingt, schalteten im Verlauf des Abends immer mehr Zuschauer den Fantasy-Musical-Film ein.

Der Quiz-Marathon von „Gefragt – Gejagt“ lockte mit Promis wie Lutz van der Horst oder Jeanette Biedermann und wurde trotz Überlänge zum Quoten-Hit am Samstagabend © NDR/Uwe Ernst

In Sachen Zuschauerzahlen reichte man allerdings nicht an den Quoten-Hit „Gefragt – Gejagt“ heran. Dessen Zuschauer wurden Zeuge davon, wie Ruth Moschner in der ARD-Quizshow an einer Frage zu Florian Silbereisen (42) scheiterte. Verwendete Quellen: dwdl.de, daserste.de