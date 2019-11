Andrea Berg: Wow-Dekolleté beim „Schlagerbooom“ - Fans aus dem Häuschen

Andrea Bergs Auftritt beim „Schlagerbooom“ war für viele Fans eines der Highlights der Show. Besonders das Outfit der Schlager-Königin sorgte für Furore.

Leipzig - Der „Schlagerbooom“ sorgte auch im Jahr 2019 für Furore. GastgeberFlorian Silbereisen hatte einmal mehr die absoluten Top-Stars der Szene in der ARD-Show zu Gast. Neben Roland Kaiser und Maite Kelly wurde Silbereisen dann auch noch von seiner Ex-Freundin Helene Fischer überrascht. Im Nachgang beherrschte das emotionale Aufeinandertreffen des ehemaligen Pärchens die Schlagzeilen. Dabei sorgte auch die andere Schlager-Königin für Furore: Andrea Berg.

Sie präsentierte beim „Schlagerbooom“ unter anderem ihren Song „Hallo Houston“, aus ihrem aktuellen Album „Mosaik“. Im Gegensatz zu Helene Fischer, in deren all ein Backstage-Foto für zusätzlich Aufsehen sorgte, war Andrea Bergs Anwesenheit schon im Vorfeld bekannt und war für viele Musik-Fans sicher ein Grund beim „Schlagerbooom“ einzuschalten. Dennoch weiß Andrea Berg bei ihren Auftritten immer wieder zu überraschen und mit ihren Outfits zu überzeugen. Bereits vor der Show machte Berg mit Blick auf ihre anstehende Tour eine vielversprechende Ankündigung: Sie werde sich in eine sexy Märchenprinzessin verwandeln und in eine Punk-Amazone mit Corsage, gab sie zu Protokoll. Ein weiteres sehr gewagtes Outfit zeigte die 53-Jährige nun beim „Schlagerbooom“. Dieses ist aber sicher schon einmal ein Vorgeschmack auf die Tour-Looks.

Andrea Berg liefert beim „Schlagerbooom“ 2019 ab: Extrem gewagtes Space-Outfit

Andrea Berg lieferte zum Song „Hallo Houston“ passend eine Performance im sexy Space-Outfit ab, inklusive passender Weltraum-Crew. Ihre Tänzerinnen kamen in weißen, hautengen und bauchfreien Outfits. Zusätzlich waren die Kostüme an den Ärmeln und am Hals mit bunten Kunst-Steinen besetzt. Außerdem machten zusätzlich angebrachte, abstehende Schulterklappen den Uniform-Look perfekt. Die männlichen Tänzer kamen im ebenso verzierten ärmellosen, weißen Look. Star Trek lässt grüßen.

Der Mittelpunkt der Inszenierung war aber natürlich Andrea Berg selbst. Im Gegensatz zu ihren Tänzern war aus ihrer weißen Hose vorne ein breiter Streifen ausgeschnitten und durch durchsichtigen Stoff ersetzt. Besonderer Hingucker war aber noch mehr das Oberteil: Berg kam ebenfalls mit den mit Steinchen verzierten Schulterklappen. Das Top war dann aber bis zum Bauchnabel mit einem extra tiefen V-Ausschnitt versehen, der einiges erahnen ließ. Zudem lief das Top unten ebenfalls in einem V unterhalb des Schritts der Sängerin aus. Dazu trug Andrea Berg einen extrem strengen Pferdeschwanz.

Fans feiern Andrea Berg für gewagtes Outfit

Bei ihren Fans kam das Outfit extrem gut an. „Super sahst du aus“, „Toller Auftritt, das Outfit bombe, mega Frau“ oder: „War toll der Auftritt und besonders das Outfit“, lauteten ein paar Kommentare zu einem Posting von Andrea Berg auf Instagram. Ein anderer Fan wurde noch direkter und meinte: „Geiles Outfit“. Wieder ein anderer fasste zusammen: „Tolles Outfit. Es war einfach ein gelungener Auftritt. (...) Andrea ist mega-schön und sexy“.

+ Andrea BErg beim „Schlagerbooom 2019“ © dpa / Henning Kaiser

Andrea Berg bekommt auch Kritik für den Look

Allerdings gefiel das Dress der Schlager-Königin nicht allen. Ein Fan äußerte etwa heftige Kritik an dem Look der Sängerin: „Diese meterlangen Extensions haben mir absolut gar nicht gefallen und auch dieses übertriebene Make Up fand ich absolut nicht schön“. Für den Fan braucht Andrea Berg diese Schönheitstricks nicht. Insofern war auch dieser Post durchaus nett gemeint.

Mit ihrer neuen „Gold-Edition“, die das Album noch einmal aktualisiert hat, im Gepäck geht die Schlager-Queen ab Ende November auf große Tour. Ob wir das Space-Outfit auf der Konzertreise wiedersehen? Es scheint zumindest wahrscheinlich, schließlich sollten die Show-Konzepte so kurz vor dem Tourstart schon stehen. Andrea Berg lieferte in den letzten Wochen auch immer wieder Einblicke in die Proben zu ihrer Konzertreise.

Danke, Dortmund! Wir freuen uns riesig, mit den neuen Titeln der Gold Edition und allen großen Hits bei der #MOSAIK-Live Arena Tour gemeinsam mit Euch durchzustarten! Sehen uns gleich zum großen Finale. #andreaberg #hallohouston #schlagerbooom #livearenatour @DasErste pic.twitter.com/GmMGbf6WkU — Andrea Berg (@Andrea_Berg) November 2, 2019

