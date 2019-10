Andrea Berg gewährt spezielle Einblicke - Fans zeigen sich begeistert  

Viele Fans sind Andrea Berg von großen Bühnen gewohnt, können die kommende Tour kaum erwarten. Nun teilt die Sängerin aber einen ganz ungewohnten Einblick.

Kleinaspach - Eingefleischte Schlagerfans müssen nicht mehr lange warten - bald geht Andrea Bergs „Mosaik“-Tour los. Nachdem die Sängerin nach drei Jahren ein neues Album herausgebracht hat, gab es bei ihren treuen Fans kein Halten mehr. Am 29. November startet dann die große Live-Arena-Tour mit zwei Premieren in Stuttgart. Doch schon jetzt gibt die 53-Jährige auf Instagram ganz ungewohnte Einblicke in ihr Star-Leben.

Andrea Berg: Exklusiver Blick hinter die Kulissen

Denn aktuell befinden sich die Proben zur anstehenden Tour bei Andrea Berg und ihrer Band bereits in vollem Gange. In einem aktuellen Instagram-Post nimmt sie ihre Fans mit hinter die Kulissen. Für viele ist das neu - denn sie sind die Schlagersängerin nur von der Bühne bei professionellen Auftritten gewohnt.

Dass es hinter den Kulissen auch ganz anders aussehen kann, sieht man in dem kurzen Clip, den Berg mit ihren Followern teilt. In einer sehr schönen Location voller Holz und weißen Details sind die Bandmitglieder zusammengekommen, um mit der Sängerin zu proben. Alle scheinen hoch konzentriert zu sein und dennoch wirklich Spaß an der Sache zu haben - und Andrea sitzt lässig da, um ihre Gesangseinlagen zu üben.

Die Proben bei Andrea Berg laufen „auf Hochtouren“ - ihre Fans freut es

„Wir proben auf Hochtouren für unsere große MOSAIK-Live Arena Tour“, schreibt Andrea Berg zu dem Clip und weiter: „Wir haben natürlich wieder alle unsere Hits im Gepäck, aber auch viele tolle neue Songs. Die Bühne wird der Hammer!“ Sie könne es kaum noch erwarten, schreibt die geborene Krefelderin dazu.

Bei ihren Fans auf Instagram steigert die kurze Einlage die Vorfreude noch mal gewaltig. „Liebe Andrea, die Vorfreude ist riesig! Wir sehen uns in Stuttgart“, schreibt eine Userin, eine andere Kommentatorin erzählt: „Ich freue mich auch dich endlich bald wiederzusehen, aber erst in Februar in Kiel.“ Ihre Bandkollegen werden ebenfalls von den Followern auf der Social-Media-Plattform gewürdigt: „Wow, das sieht ja urgemütlich aus, deine Jungs haben den besten Job der Welt“, schreibt eine Kommentatorin. Dieser Einblick scheint wohl ganz im Sinne ihrer Fans zu sein.

Immer wieder zeigt Andrea Berg auf Instagram auch ganz andere tiefe Einblicke, die vor allem ihre Outfitwahl betreffen. Ihr Privatleben hält sie dahingegen eher geheim - doch ein Schnappschuss von Andrea Bergs Tochter zeigt, wie schön sie ist.