„Hallo?!“: Andrea Kiewel lästert im „ZDF-Fernsehgarten“ über ESC-Ergebnis von Deutschland

Die Platzierung Deutschlands beim Eurovision Song Contest hat im „ZDF-Fernsehgarten” für Gesprächsstoff gesorgt und Moderatorin Andrea Kiewel zu einem bösen Kommentar verleitet.

Mainz - Am Samstag, 13. Mai, ist in Liverpool der 67. Eurovision Song Contest (ESC) über die Bühne gegangen. Für Deutschland traten Lord of the Lost an, die mit ihrem Beitrag „Blood & Glitter” den letzten Platz belegten. Ein Resultat, das Andrea Kiewel (57) im „ZDF-Fernsehgarten” nicht unkommentiert ließ.

Lord of the Lost über ESC: „Eine tolle Erfahrung”

„Für alle, die sagen: ‚Deutschland war schon wieder Letzter‘... wir haben dreimal mehr Punkte als im letzten Jahr”, versuchte die Moderatorin zu trösten und führte grinsend aus: „Letztes Jahr hatten wir sechs Punkte, dieses Jahr hatten wir 18 Punkte. Hallo?!” Kiewel witzelte weiter: „Nur noch dreißig Jahre mehr und dann sind wir auch wieder ganz oben.”

Auch Lord of the Lost nahmen ihre Niederlage gelassen. In der Nacht zum Sonntag schrieb die Gruppe um Sänger Chris Harms (43) auf Instagram: „Vielen Dank an alle für diese tolle Erfahrung! Wir haben jede Sekunde davon geliebt!“

Man verlasse Liverpool mit dem Wissen, dass man nicht mehr Mühe, Zeit und Liebe in das Unterfangen ESC-Teilnahme hätte stecken können. Nun bleibe „die große Frage: Wen wird Deutschland nächstes Jahr schicken, um den Fluch zu brechen?“

Stattfinden wird der Eurovision Song Contest 2024 in Schweden. Dies, nachdem Loreen (39) am Samstagabend mit „Tattoo” 583 Punkte und damit den Gesamtsieg ersungen hatte. Mit dem Titel „Euphoria” hatte die Schwedin den Wettbewerb bereits 2012 gewonnen. Andrea Kiewels Fazit: „Tolle Ausstrahlung, tolle Performance”. Die Plätze zwei und drei belegten Finnland mit „Cha Cha Cha” von Käärijä (29) und Israel mit „Unicorn“ von Noa Kirel (22).

Im ZDF-Fernsehgarten bekam Stefano Zarrella Unterstützung von seiner Familie. Sein Onkel hatte allerdings eher Augen für die Moderatorin Andrea Kiewel und sorgte für einen befremdlichen TV-Moment.