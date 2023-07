„So verblödet“: Andrea Kiewel schimpft im Fernsehgarten auf Klimasünder

In der neuen Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens setzte Gastgeberin Andrea Kiewel ein deutliches Zeichen gegen den Klimawandel.

Mainz – Am Sonntag war es wieder so weit: Andrea Kiewel (58) lud auf dem Mainzer Lerchenberg in den ZDF-Fernsehgarten ein. Dieses Mal fand die Sendung unter dem Motto „Eine Reise Down Under“ statt. Dort findet nämlich derzeit die Frauenfußball-WM statt. Am heutigen Montag (24. Juli) bestreiten die DFB-Damen im australischen Melbourne ihr erstes Spiel gegen Marokko. Im Fernsehgarten wurden die Zuschauer schon einmal auf den Wettbewerb eingestimmt. An anderer Stelle wurde Andrea Kiewel deutlich ernster.

So wurden Aufnahmen des Great Barrier Reef eingeblendet, das sich vor der Küste Queenslands im Nordosten Australien befindet. Dabei handelt es sich um das weltweit größte Korallenriff. „Schauen Sie doch mal! Mensch, wär ich da jetzt gern“, schwärmte Andrea Kiewel beim Anblick der spektakulären Unterwasserwelten. „Ich liebe es ja, zu schnorcheln.“

Anschließend erzählte die Moderatorin einige spannende Fakten zu dem Naturwunder. Nachdem der britische Seefahrer James Cook das Great Barrier Reef als erster Europäer entdecket, wurde es 1981 von der Unesco zum Weltnaturerbe ernannt. „2900 einzelne Riffs, 900 Sandinseln, 1600 Fischarten sind da zuhause“, zählte Kiwi auf.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 23. Juli: noch nicht bekannt 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

„So verblödet“: Andrea Kiewel schimpft im Fernsehgarten auf Klimasünder

Wie sehr ihr die Natur am Herzen liegt, machten ihre weiteren Aussagen deutlich. Die Gastgeberin wählte überraschend deutliche Worte, um sich gegen Klimasünder auszusprechen. „Und wären wir nicht so verblödet, dann würden wir mehr Acht darauf geben und es am Leben erhalten“, schimpfte Kiwi. Die Existenz des Great Barrier Reef ist durch den Klimawandel stark bedroht. Die anhaltend hohen Temperaturen sorgen dafür, dass die Korallen ausbleichen und absterben.

In der neuen Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens setzte Gastgeberin Andrea Kiewel ein deutliches Zeichen gegen den Klimawandel. © IMAGO/BOBO

Angesichts des drohenden Verlusts des Weltwunders erklärte der Fernsehgarten-Star: „Ich hoffe ja immer noch, dass wir irgendwann verstehen, dass Naturereignisse eben Naturereignisse sind, die man nicht zurückholen kann, wenn sie erst mal zerstört sind.“

Apropos Fernsehgarten: Die Leistung der DFB-Herren war zuletzt desolat. Das verärgert offenbar auch Andrea Kiewel: Im „ZDF-Fernsehgarten“ teilt die Moderatorin deswegen gegen Kimmich und Co. aus. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten - Eine Reise Down Under“ (Sendung am 23. Juli 2023)