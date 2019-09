„Und damit Schluss“: Liebes-Aus bei Andreas Gabalier - Freundin Silvia Schneider schüttet ihr Herz aus

Volksmusik-Star Andreas Gabalier ist wieder Single. Mit emotionalen Worten hat seine bisherige Freundin Silvia Schneider die Trennung von dem Musiker bekannt gegeben.

Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier und seine Freundin Silvia Schneider sind kein Paar mehr. Die österreichische Fernsehmoderatorin verkündete die Trennung am Sonntag in einem langen und emotionalen Posting via Facebook und ging dabei auch auf mögliche Gründe für das Beziehungs-Aus ein.

„Keine Liebe war es nicht“, mit diesem bewegenden Zitat beginnt Silvia Schneider ihren Post. Die Worte stammen dabei von keiner geringeren als Ulrike von Levetzow, in die sich Johann Wolfgang von Goethe einst verliebt haben soll. Große Fußstapfen also, die Silvia Schneider da gewählt hat.

Andreas Gabalier: Freundin Silvia geht auf Trennungs-Gründe ein

In der Folge nennt die Fernsehmoderatorin etliche Gründe, die im Allgemeinen oft zu Beziehungsproblemen und am Ende auch -brüchen führen können. Allerdings fasst die 37-Jährige dann zusammen: „Nichts von all‘ dem war´s bei uns und trotzdem fehlen mir die Worte, um zu beschreiben, was ich so gerne würde. Es geht noch nicht.“ Auch habe sich keiner der beiden neu verliebt.

Das Posting ist aber wohl auch dem enormen öffentlichen Interesse an der Beziehung geschuldet, denn Schneider meint weiter, dass es ihr und Andreas Gabalier „einfach nicht vergönnt wird, in unserer eigenen Geschwindigkeit über Dinge nachzudenken, zu sprechen und zu reflektieren“.

Freundin Silvia Schneider mit emotionalen Worten an Andreas Gabalier

So viel zu den Hintergründen der Trennung, die die Fans eher im Ungewissen lassen. Dafür lässt Silvia Schneider die Öffentlichkeit definitiv wissen, dass sie und Andreas Gabalier sich nicht im Bösen getrennt haben: „Wir wünschen einander als Menschen Liebe und Zufriedenheit, das viel besungene Quäntchen Glück und den ewigen Evergreen: Gesundheit. “ Sie wollten weiter Freunde bleiben und sich trotz dem Ende der Beziehung weiterhin unterstützen.

Dann richtet Schneider das Wort direkt an ihren nun Ex-Freund und schreibt: „Ich sage DIR, Andreas, dass ich stets nur eine ausgestreckte Hand entfernt bin, falls Du Halt brauchst. Gerne gehe ich ein Stück des Weges schon voraus ....nicht zu weit... sodass Du mich einholen kannst, wenn sonst niemand mehr da ist.“

Ihr Posting beendet Silvia Schneider dann wiederum mit einem Zitat, diesmal von Johann Wolfgang von Goethe selbst: „Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben“. Doch die darauf folgenden letzten Worte machen klar, dass die Entscheidung wohl endgültig ist, denn Schneider schreibt schlicht: „und damit Schluss“.

Andreas Gabalier und Freundin Silvia Schneider: Ein österreichisches Traum-Paar trennt sich

Andreas Gabalier und Silvia Schneider waren seit 2013 ein Paar. Die blonde Moderatorin und der Volksmusik-Star wurden in der Folge als Traumpaar gehandelt. Ähnlich, wie bei Helene Fischer und Florian Silbereisen gab es in regelmäßigen Abständen Gerüchte um eine Hochzeit. Der Mountain Man und seine Freundin zeigten sich allerdings nicht allzu häufig gemeinsam in der Öffentlichkeit - ein gemeinsamer Auftritt bei einem seiner Konzerte schien fast undenkbar. Die beiden bemühten sich trotzdem, dass beide durch ihre Berufe in der Öffentlichkeit stehen, ihre Beziehung möglichst privat zu halten.

Andreas Gabalier sagte gegenüber der Gala einst über die Beziehung zu Silvia Schneider, sie „nimmt mich, wie ich bin. (...) Wir waren noch nie ungut zueinander oder hätten einen Punkt gehabt, über den wir wirklich diskutiert hätten, weil wir zweierlei Meinung gewesen wären.“ Glaubt man den Worten von Silvia Schneider zur Trennung, wird sich dies offenbar trotz des Beziehungs-Aus nicht ändern.

Andreas Gabalier steht nun eine harte Phase bevor - und das kurz nachdem der Musiker in einem Krankenhaus behandelt werden musste und ein Konzert aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Allerdings überraschte der Volks-Rock‘n‘Roller mit einem Spontan-Konzert in einer Fußgängerzone.

rjs