„Aneinander vorbei gedreht“: Entfremden sich der Bergdoktor und Lilli Gruber in Staffel 17?

Bis Ende des Jahres drehen Ronja Forcher und Hans Sigl noch für die 17. „Bergdoktor“-Staffel. Besonders viel scheinen sie dabei aber nicht gemeinsam zu filmen.

Ellmau – Zwar wirkt es so, als stünden die Stars von „Der Bergdoktor“ schon seit Ewigkeiten für neue Folgen der ZDF-Heimatserie vor der Kamera, bis Staffel 17 endlich über die Bildschirme flimmert, dauert es aber noch bis Anfang nächsten Jahres. Hier und da lässt Hauptdarsteller Hans Sigl (54) schon erste Details zu den acht Episoden durchsickern und vor allem ein Gespräch mit seiner Serientochter Ronja Forcher (27) lässt nun aufhorchen …

„Treffen uns selten“: Hans Sigl und Ronja Forcher in neuer „Bergdoktor“ in wenigen Szenen zusammen?

In der 16. „Bergdoktor“-Staffel ging es im Leben von Martin Gruber und seiner Familie äußerst turbulent zu. Ein wochenlanger, explosiver Konflikt zwischen dem Landarzt und seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 51), knifflige Patientenfälle und ein schockierendes Cliffhanger-Ende, seit dem Mama Lisbeth (Monika Baumgartner, 72) im Koma liegt – Frieden und Idylle lassen in Ellmau noch auf sich warten.

Lilli Gruber setzte in den vergangenen acht Folgen derweil alles daran, ihre Karrierepläne, Ärztin zu werden, zu verwirklichen, aber musste mit ihrer Trennung von Robert (Timon Ballenberger, 31) einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Wie es für die Gruber-Jüngste und ihre Liebsten nun weitergeht – diese Frage dürfte die Fans der Kultserie derzeit sehr beschäftigen.

Abseits einiger Neuzugänge in der Besetzung und das eine oder andere Handlungsdetail – wie etwa die Tatsache, dass Lisbeth nicht den Serientod sterben wird – ist über die 17. „Bergdoktor“-Staffel noch nicht viel bekannt. Auf seinem Instagram-Account trifft sich Hans Sigl aber regelmäßig mit seinen Serienkollegen zu gemütlichen Interviews im Auto. In der neuesten Ausgabe seiner „Carshow“ plaudert er mit Ronja Forcher und vor allem eine Aussage des gebürtigen Österreichers sticht hervor.

„Es ist so, dass wir uns selten treffen, weil wir jetzt einfach aneinander vorbei gedreht haben“, erklärt Hans Sigl – und Ronja Forcher pflichtet ihm bei. „Das hat Hintergründe, aber das werdet ihr in der nächsten Staffel sehen“, spielt er auf die Handlung der acht neuen Folgen an. Das klingt ganz danach, als würden die beiden zumindest im ersten Drehblock nur wenig Szenen miteinander haben – was die Frage aufwirft, ob sich Lilli Gruber und ihr Vater in andere Richtungen entwickeln und am Ende vielleicht sogar entfremden könnten.

Neue Liebe für Lilli? Ronja Forcher zeigt vielversprechende Bilder vom „Bergdoktor“-Dreh

„Es gibt viele Neuigkeiten für viele unserer Figuren“, deutet Hans Sigl an – mehr will er aber nicht verraten. Aus den zahlreichen Instagram-Storys, die Ronja Forcher in den vergangenen Wochen und Monaten geteilt hat, lässt sich aber trotzdem schon erahnen, was Lilli Gruber kommendes Jahr erwarten könnte. So scheint sie wieder mit ihrer Serientante Caro Pflüger (Barbara Lanz, 39) vor der Kamera gestanden zu haben und eine Reihe romantisch wirkender Bilder vom Dreh werfen die Frage auf, ob Lilli Gruber in der neuen „Bergdoktor“-Saison endlich ihr Liebesglück findet.

Treue Fans der Serie dürften sich noch gut an Martin Grubers Gegenspieler Arthur Distelmeier erinnern, mit dem der sympathische Mediziner oft aneinandergeraten ist. Nach seiner Zeit in Ellmau heuert der ehemalige „Bergdoktor“-Bösewicht nun bei einer anderen Serie an. Verwendete Quellen: Instagram/sigl_hans; tvdigital.de

