Krasse Typveränderung! So sieht Angelina Jolie nicht mehr aus

Die Welt kennt Angelina Jolie mit dunklen Haaren und mit sinnlichen Outfits. Nun wurde ein Foto von ihr gepostet, das dieses Bild auf den Kopf stellt.

München - Dunkle Haare, volle Lippen, lasziver Blick: So kennt die Welt Angelina Jolie. Ob in ihrer Paraderolle als Lara Croft in der Videospiel-Verfilmung „Tomb Raider“ oder als Action-Heldin in „Wanted“ oder „Mr. and Mrs. Smith“.

+ Ihre vielleicht bekannteste Rolle: Jolie als Lara Croft. © picture-alliance/ obs / ZDF

Das Foto, das nun von einem ihrer Kollegen in Umlauf gebracht wurde, zeigt Jolie jedoch mit einem völlig veränderten Look. Die 43-Jährige ist nicht wiederzuerkennen!

Jolie hat auf dem Foto blonde, hochgesteckte Locken und steht sehr züchtig in einem schwarzen, langen Kleid in erster Reihe inmitten der Besetzung ihres neuen Films „Come Away“.

Zu dem Foto schreibt Jolies Kollege David Oyelowo: „Unser Film ‚Come Away' ist im Kasten! Ich kann es nicht erwarten, diese Neuinterpretation von ‚Alice im Wunderland‘ und ‚Peter Pan‘ mit euch zu teilen.“

+ Jolie auf dem AU Summit in Südafrika. © picture alliance / dpa / Elmond Jiyane / Gcis Handout

Ist Angelina Jolie noch im Filmkostüm?

Der Film ist wohl auch der Grund für ihre radikale Transformation: Jolie ist vermutlich noch in ihrem Kostüm zu sehen. Die Schauspielerin spielt in dem Film Rose, die Ehefrau von Jack (gespielt von Oyelowo). In der Geschichte verliert das Paar eines seiner Kinder, wonach die anderen beiden Kinder Alice (Keira Chansa) und Peter (Jordan A. Nash) in eine Fantasiewelt flüchten. Die Kinderdarsteller sind auf dem Foto hinter Oyelowo und neben Jolie zu sehen.

„Come Away“ will als eine Art Prequel zu „Peter Pan“ und „Alice im Wunderland“ gesehen werden. Wie genau die Geschichte funktioniert, ist noch nicht bekannt, ebensowenig wie ein Release-Termin.

Video: Brangelina starten Sorgerechtsverhandlungen

Einige erkennen Angelina Jolie gar nicht

Der neue Look der Ex-Frau von Brad Pitt sorgt auf Instagram für Verwirrung: Einige erkennen sie gar nicht.

„Ist das Angelina?“ fragt einer von Oyelowos Instagram-Followern.

Jolie hat sich seit der Scheidung von Brad Pitt in der Öffentlichkeit rar gemacht. Das wird sich nun wieder ändern, denn nicht nur die Produktion von „Come Away“ geht auf die Zielgerade. Auch „Maleficent 2“ mit Jolie als dunkle Fee in der Hauptrolle ist bald fertig gestellt und kommt 2020 in die Kinos.

