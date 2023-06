Angelo Kelly singt für Inhaftierte in Frauengefängnis

Schlagersänger Angelo Kelly ist im Frauengefängnis Vechta aufgetreten. Das Konzert im Rahmen seiner „Mixtape Open Air Tour 2023“ kam auch bei den Inhaftierten gut an.

Vechta – Schlager-Star Angelo Kelly (41) machte mit seinem Solo-Programm, das er seit Anfang 2023 präsentiert, am vergangenen Samstag (24. Juni) Station im Frauengefängnis Vechta, Niedersachsen. Der Auftritt im Rahmen seiner „Mixtape Open Air Tour 2023“ kam auch bei den Inhaftierten gut an. Sie durften beim Soundcheck im Innenhof der Justizvollzugsanstalt für Frauen dabei sein, das eigentliche Konzert war nur für nicht inhaftierte Gäste.

„Echt heftig“: Schlagerstar Angelo Kelly spielt Konzert in Frauengefängnis

„Es ist sehr emotional, es ergreift einen schon und vielleicht ist es klischeehaft, aber Frauen im Gefängnis zu sehen, finde ich echt heftig“, zitiert der MDR den Schlagersänger. Bei seiner Verabschiedung sagt der Spross der berühmten The Kelly Family: „Ich wünsche Euch alles, alles Gute, wünsche Euch, dass ihr bald wieder draußen seid und bei Euren Lieben. Passt auf Euch auf!“

Die Fotos, die Angelo Kelly auf Instagram von dem Konzert zeigt, wurden inzwischen auch begeistert kommentiert. „Danke Euch! Vechta war ein ganz besonderer Abend und wird für immer in meinem Herzen sein. Zu sehen, wie gerührt die Frauen am Ende des Konzerts waren, hat mich sehr gerührt. Ich wusste nicht, was mich an diesem Abend erwartet, aber es hat einen tiefen Eindruck hinterlassen“, schreibt ein Fan, der live dabei war.

Eine andere Followerin bestätigt: „Es waren wieder 2 unglaubliche Shows, vor allem Vechta war eine ganz besondere Stimmung. Danke euch für das tolle Wochenende“. Ebenfalls zu lesen: „Vechta war sehr besonders auf verschiedensten Ebenen. Danke dafür“.

Für alle ein „emotionaler Abend“: Seit 25 Jahre Konzerte im Frauengefängnis

Zuvor war am 22. Juni bereits die Hamburger Rockband Band Selig aufgetreten, wie „om-online“, das Nachrichtenportal von „Münsterländische Tageszeitung“ und „Oldenburgische Volkszeitung“, berichtet. Seit 25 Jahren veranstaltet Vechta bereits diese Konzerte im Frauengefängnis. „Für Musiker, Insassinnen und Gäste ist es ein emotionaler Abend“, heißt es beim NDR.

Während Angelo Kelly schon auf eine erfolgreiche Schlagerkarriere zurückblicken kann, fängt Naddel jetzt erst an. Gemeinsam mit dem Multimillionär Andreas Ellermann hat Nadja Abd el Farrag den Schlager-Klassiker „Fiesta Mexicana (Hossa)" von Rex Gildo aufgenommen. Die Fan-Reaktionen zeigen: Der Song kommt gut an.